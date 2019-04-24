美国继续将韩国列为汇率观察对象国

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美国财政部当地时间28日发布外汇报告，韩国与中国、日本等国家一同被列入汇率观察对象国名单。报告积极评价韩国为保证外汇政策透明度而作出的努力，并表示若韩国在下次报告中仍保持这一势头，将有望被排除在汇率观察对象国名单之外。

美国财政部当天发布了包括上述内容的《2019年上半年汇率报告》，即《主要贸易国宏观经济及汇率政策报告》。报告将韩国、中国、德国、爱尔兰、意大利、日本、马来西亚、新加坡和越南这9个国家列入汇率观察对象国名单。此前的报告仅6个国家位列其中。名单新增爱尔兰、意大利、马来西亚、新加坡和越南，将此前入列的印度和瑞士排除在外。同时，没有国家被美国定为汇率操纵国。美国贸易相关法案制定了3项衡量汇率操纵的认定标准，即对美贸易收支、经常项目收支和外汇市场介入，韩国仅经常项目收支超标。报告批评中国干预外汇市场等缺乏透明度的情况依旧，并从渐进的经济自由化向加强非市场机制和政府管控转变，但报告最终未将中国指定为汇率操纵国。

与此前美国财政部发布的报告相比，本次报告最大特征是列入评价的对象国大幅增加，并加强评价标准。此前，美国财政部仅将贸易规模排名前12位的国家作为对象国进行评价，而本次则把21个对美贸易规模超400亿美元的国家列入评价范围。认定标准包括每年对美贸易顺差超过200亿美元；经常项目收支顺差超过国内生产总值（GDP）的2%；在12个月的时间里净买入超过国内生产总值2%的外汇，持续和单向介入外汇市场。其中，美国政府本次将经常项目收支超过国内生产总值比率由3%调整至2%。在介入外汇市场的标准中，此前12个月中“连续8个月”的范围缩减至“连续6个月”。若3项均超标，对象国将被认定为汇率操纵国，若其中2项超标或在美国总体贸易逆差中占比过大，则被列入观察名单。 若被美国指定为汇率操纵国，相关国家企业将被禁止进入美国政府采购市场，并中断对相关国家投资的在美企业提供金融支援，这对像韩国这样经济对外依赖度较高的国家来说，相关制裁措施无疑是致命的。去年，韩国在3项规定中，对美贸易收支和经常项目收支2项超标，而今年韩国对美贸易顺差为179亿美元，经常项目收支顺差在国内生产总值中占比达4.7%，仅有1项超标。





韩国政府为保证外汇市场透明度，于今年3月起公开外汇市场干预情况，并决定每6个月公开主管外汇业务机构的外汇净交易额，一年后将公开周期缩短至3个月。美国财政部积极评价韩国外汇市场透明度，对韩国政府持续不断为保持外汇市场介入透明度及时进行报告表示支持。韩国不仅在本次避免被美国指定为汇率操纵国，还有可能在下次报告中被排除在观察对象国名单之外，这标志着韩国在外汇市场上迈入新的阶段，也消除了对美贸易方面的一大忧虑。