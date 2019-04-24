泄露韩美首脑通话内容的外交官被免职

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此次外交部机密泄露事件是指5月7日韩美首脑通话内容遭到外泄。自由韩国党议员姜孝祥本月9日召开记者会，泄露了韩美首脑通话内容。姜孝祥表示，文在寅总统邀请特朗普在访日后访问韩国。特朗普本月25至28日对日本进行国事访问。姜孝祥称，特朗普当时表示，只能在回国的路上对韩国进行短暂访问。因日程众多，在与文在寅会面后，将立即离开韩国。姜孝祥还说，两位首脑讨论在驻韩美军基地前会面。姜孝祥称，文在寅向特朗普表示，韩国民众希望其访韩，且为了向北韩发出信息，也需要特朗普访韩。





青瓦台对此强烈反驳称，姜孝祥的发言不符合事实。青瓦台发言人高旼廷表示，姜孝祥所说的访韩方式、内容和时间等均不属实，双方并未敲定相关事宜，并谴责姜孝祥进行毫无根据、不负责任的发言，称其行为违背外交惯例。高旼廷表示，两位领导人在通话中就特朗普尽早访韩达成协议，商定将通过两国国家安全保障会议（NSC）讨论具体事宜。





青瓦台将这起事件定性为泄露国家机密，外交部随后查出驻美大使馆外交官泄露韩美首脑通话内容，并将其免职。此外，帮助这名外交官打印通话纪要的另一名职员受到减薪3个月的处罚。由于另一名涉案人为外交部高级官员，外交部决定将其提交中央惩戒委员会审理。韩国政府对涉案外交官和姜孝祥提起刑事诉讼，执政党决定将姜孝祥提交伦理委员会审理。