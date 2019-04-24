哪些食物发芽后可以继续食用

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家里的食物储存不当发芽了，遇到这种常见的情况后，很多人往往不知道该如何处理。大多数人都以为发芽的食物可能会产生毒性，只好扔掉。其实不然，有些食物发芽了也还可以食用的。那么，哪些食物发芽后可以继续食用呢？

大蒜。大蒜在常温下也很容易发芽，它也是大家最常见的一种发芽食物。大蒜头发出的芽就是青蒜，蒜里生长的茎部俗称蒜薹。不管是蒜头、青蒜还是蒜薹都是没有毒的，所以大蒜发了芽可以吃。而且发芽后大蒜的抗氧化物还比新鲜的大蒜含量更高，有更好的抗衰老、防癌的效果呢。

生姜。生姜发芽并不会产生毒素，可以接着食用。但生姜发芽后，就消耗掉了本身的碳水化合物，导致萎蔫 和干瘪，口感和营养价值均降低。从营养角度分析，建议大家还是吃新鲜的生姜。

根茎类。红薯、芋头、山药等食物发芽后不会像土豆那样产生对人体有害的成分，是可以吃的，只不过这些食物发芽后的营养价值和水分会流失，口感会变差。

需要注意的是，如果食物产生霉变，都是不可以食用的。那么，哪些食物发芽后不能食用呢？首先就是我们刚刚提到的土豆。土豆发芽是食物的绝对禁区。发芽的土豆会分泌龙葵碱，吃了发芽的土豆会中毒！具体包括会引起急性脑水肿、胃肠炎等，中毒症状包括胃痛加剧、恶心、呕吐，呼吸困难、急促等，往往伴随全身虚弱和衰竭，严重的会导致死亡。而且把发芽的部分削掉也不行，所以不要为了节省这个土豆，把自己搭进医院！另外家里储存土豆时，可以放上几个苹果或者香蕉，可以有效避免其发芽。还有花生栗子等带壳食物。家里的花生发芽，本身是无毒的，但发芽的花生本身很大几率是放的时间太长受潮了。一旦花生受潮是很容易发霉的，会生成具有强致癌作用的黄曲霉毒素。





（文中窍门来自周璟听友）