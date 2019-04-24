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围棋在韩国加以推广是从韩国光复以后。韩国围棋能够傲居全球一流水平，首功可以颁给旅日围棋高手赵治勋9段。1956年出生在韩国釜山的赵治勋具有出众的棋艺，被“围棋教父”赵南哲挖掘收为徒弟，6岁时前往围棋强国留学。经过在日本刻苦努力的研习，赵治勋曾创下日本最年轻入段纪录（11岁9个月），25岁升为9段，并凭借顽强的斗志、完美的下法以及出众的计算能力，战胜武宫正树等日本围棋高手，1983年日本史上首次获得大三冠等两次包揽日本大三冠冠军，1987年成为首位本因坊、名人战、棋圣战等日本七大棋战的全冠王。不仅如此，赵治勋还创造了本因坊10连胜等出色成绩。得力于赵治勋的惊人成就，使得围棋在70年代实现了大众化，深得众人的喜爱，从此下围棋的人开始剧增，棋院像雨后春笋般纷纷成立。

韩国围棋得以蓬勃发展，曹薰铉9段的功劳是功不可没的。1989年，韩国围棋终于在世界棋坛发出灿烂的光芒，曹薰铉出战第一届应氏杯，出人意料地以3：2击败中国棋手聂卫平，捧得冠军，震惊了世界棋坛。从此在8届应式杯比赛中，5位韩国棋手夺冠，充分证实了韩国选手的棋艺。曹薰铉还是世界棋坛最多冠军纪录保持者，达到160多个。





曹薰铉的弟子李昌镐更是青出于蓝，使得韩国围棋称霸世界棋坛。李昌镐自1992年夺得首个世界冠军起，至2007年共获得18个个人赛冠军、13次团体赛冠军，包揽应氏杯、富士通杯、丰田杯、三星杯、春兰杯等海内外围棋个人赛与团体赛的冠军，真正实现了世界职业围棋比赛的“大满贯”。





李昌镐之后，崔哲瀚与李世石、朴永训、宋泰坤等新锐一道向李昌镐的棋坛霸主地位发起挑战，表现也十分出色。2004年，崔哲瀚连续战胜李昌镐，夺得多个国内棋战冠军。





李世石则是21世纪初的世界顶级围棋棋手，尤其在2016年进行的人机大战中，虽然以4：1输给Alpha Go，但他是和Alpha Go正式对局并取得首场比赛胜利的第一人。





据统计，目前韩国有800万围棋爱好者，9段棋手达70多人，9段女棋手也有3位。目前韩国围棋棋手榜的首位是26岁、被封为“韩国第四代守护神”的朴廷桓，他曾获得4次世界冠军，在世界棋坛表现出色。