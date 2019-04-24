“反华为行动”的扩大及其影响

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家 : 朴胜赞 (龙仁大学教授)

肖树峰 (韩国外国语大学经营学院教授)





华为通信产品价格低廉，其拥有的5G专利位列世界第一，华为在全球5G通信市场处于领先地位。在此背景下，日前美国总统特朗普签署行政命令，敦促美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。包括美国在内的各国厂商相继停止与华为合作。据透露，华为出于未雨绸缪的考量已有所准备，一方面就是确保库存，另外华为还有"备胎计划"，多年前已经做出过极限生存的假设，如所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。最近美国已经要求韩方参加打压中国通信装备公司华为行动行列。三星电子、SK海力士、LG电子等国内IT巨头近期就中美贸易战和美国抵制华为给公司业绩带来的影响进行分析并制定应对措施。美国要求韩国参与抵制华为行动给国内信息通信行业将带来何种影响? 持续发酵的华为事态将何去何从？本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，就华为事态的来龙去脉进行探讨与剖析，并就华为事态将给世界经济带来何种影响予以展望。欢迎收看！