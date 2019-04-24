唱作才女Rothy回归 前辈歌手大赞支持

ⓒ DOROTHY COMPANY

唱作才女Rothy上月27日发行全新EP《Color of Rothy》回归歌坛，新专辑获前辈歌手大赞。

新专辑主打歌《BEE》由Rothy亲自参与谱曲，是一首融合了嘻哈、R&B风格的快节奏歌曲。歌词用十分可爱的方式描述了蜜蜂围绕美丽的花朵飞舞的场景，同时在Rothy十分具有辨识度的嗓音的演绎之下，使得歌曲甜度飙升，让人听来过耳不忘。

新专辑发行后，Heize在个人的Instagram中大赞主打歌《BEE》称：“她的声音让人听来仿佛踩在云端”，并且在上传的歌曲播放截图中，加入了可爱的蜜蜂表情包，贴合了歌曲标题，网友也纷纷评论称“有sense”。

说唱歌手Kisum也在社交媒体账号中向大众强烈推荐Rothy新歌《BEE》，她十分有爱地写道：“我们的小朋友Rothy的新歌发行啦，在所有的音源网站中都可以听得到。Rothy要红下去哦。”

除歌手大赞Rothy外，音乐制作人也对其音乐给予肯定。负责为新专辑收录歌曲《比昨天成长了》填词的著名作词人金伊娜幽默地评价称：“Rothy真的是超高速成长的音乐人，在这样该长皱纹了。她真的很棒！”