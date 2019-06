OH MY GIRL出道4年首发正规专辑 创最好成绩

ⓒ YONHAP News

OH MY GIRL日前结束了新专辑的宣传活动,此次专辑也为团队创造了出道以来的最好成绩。

OH MY GIRL以26日播出的《人气歌谣》的打歌舞台作为本轮回归活动的谢幕。出道4年,OH MY GIRL首次发行正规专辑《The Fifth Season》,为大众呈献了完成度非常高的一张作品,让人仿佛欣赏了一场音乐剧一般,无论音乐还是表演,都引起了歌迷高度共鸣。出道以来一直一步一个脚印稳扎稳打的OH MY GIRL,也在新专辑打歌过程中收获了最好的成绩。

OH MY GIRL以新专辑主打歌《第五季》获得了《The Show》、《Show!Champion》以及《M Countdown》3档节目的冠军,值得纪念的是这是OH MY GIRL首次获得《M Countdown》的冠军,也显示出OH MY GIRL不断成长的脚步。

新歌在音源榜中也表现不俗,新歌发行第二天,在Bugs榜单中排名第1,同时在NAVER、SORIBADA、Genie榜单中进入前10,在Melon榜单中也占据第14位,并长期保持在各榜单上游位置。

同时,新专辑也受到了海外音乐媒体的瞩目。美国Billboard在专辑发行当天对新专辑进行推广,并对收录歌曲及主打歌《第五季》MV做了详细介绍。

《第五季》的MV在发行后第4天,就在YouTube中突破千万点击量,截至在5月28日已逼近2000万大关。