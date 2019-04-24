JANNABI否认通告被取消 将以法律手段应对造谣者

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乐队JANNABI就部分网络造谣者散播的不实内容表示，将通过法律途径加以对待。

JANNABI经纪公司PEPONI于5月28日发表公开声明称：“针对网络中出现的有关旗下乐队JANNABI的不实报道及恶意留言，公司已经已于今日（28日）与法务法人缔结合约，将通过法律途径对待造谣者及恶意诽谤者。”

经纪公司方面还表示：“报道中提及的常规节目通告并未被取消，而是正在与相关节目制作方商议推迟录制时间，请勿再作无端猜测。”公司也在声明中表达了歉意称：“近来成员尹英贤（音）所造成的风波，也让其他成员有痛切体会，今后也将会以沉重的心面对舞台。因此事对喜爱JANNABI的歌迷造成了伤害，我们表示深深的歉意。”

近来JANNABI成员尹英贤被指曾实施校园暴力，尹英贤在事件曝光后承认错误，并宣布退出乐队。然而一波未平，一波又起，主唱崔政勋的父亲被指行贿，使得JANNABI涉嫌舆论风波。事后崔政勋对外解释称：“父亲虽然与报道中的人员是朋友关系，但并未接受过任何好处。”

JANNABI原计划将参加淑明女大校庆演出，但最终被取消，同时多档节目通告也相继作出了调整，网络中也出现了夸大其词的不实报道及谩骂。在此情况下，也有自称是曾经的校园暴力事件受害人的网民呼吁停止造谣，也使得越来越多的网民趋于理智。