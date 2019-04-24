李灿赫退伍 即将全面开启演艺活动

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“国民兄妹”乐童音乐家成员哥哥李灿赫顺利完成海军陆战队兵役，于5月29日退伍，之后将全面开启演艺活动。

李灿赫29日上午在庆北浦项海军陆战队第1师团结束服役，并申请退伍。面对前来迎接的歌迷，李灿赫表示：“真的退伍了，既开心又不舍得。要离开我生活了1年9个月的家了，感觉好像是做梦一样。这段时间让我收获了很多宝贵的经验，过得非常有意义。想做的事情越来越多，每次执勤的时候都会列下愿望清单。今后我要把想做的事情都付诸实践。”

李灿赫在服役期间，还为军队创作了军歌。他亲自作词、作曲的70周年纪念军歌《海军胜战歌》成为了海军陆战队正式军歌。李灿赫也因此倍感光荣。

李灿赫在介绍队伍后近期的计划称：“打算和爸爸一起去旅行。旅行归来就会全身心投入新专辑的创作。争取今年内发行全新的乐童音乐家的专辑。我在参军期间，秀贤也已经成年，我们也会让这份成长融入新的音乐中。”

虽然新专辑还尚需时日，但李灿赫与妹妹李秀贤即将亮相人气综艺节目《认识的哥哥》，让乐童音乐家的歌迷十分期待。节目将于6月8日播出。