韩国劳动年龄人口减少 延迟退休或成大势所趋

ⓒKBS News

韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基2日做客KBS（韩国放送）时事节目时表示，有必要对延迟退休年龄开展社会层面的讨论。





低生育率及老龄化导致韩国人口结构出现变化，二者相互作用导致劳动年龄人口减速加快，养老负担不断加重，老年抚养比加速攀升，延迟退休年龄由此成为必然选择。所谓“老年抚养比”是指每100名劳动年龄人口要负担的老人人数。2019年韩国老年抚养比为20.4名，即按照目前的退休年龄60岁、劳动年龄为15岁至64岁、老龄人口年龄65岁以上计算，每100名劳动年龄人口要供养20.4名老人。据统计厅推算，2065年韩国老年抚养比将增至117.8名，将是经合组织 (OECD)成员国中最高水平。





有观点认为，延迟退休年龄是降低老年抚养比的最佳方法。如果退休年龄延迟至65岁，劳动年龄为15岁至69岁，老龄人口年龄为70岁，2019年老年抚养比将从20.4名降至13.1名，2065年将由117.8名降至83.3名。这将对保持经济活力、减轻赡养老人负担起到巨大作用。但延迟退休年龄或将引发青年就业恶化等副作用，即使这样，延迟退休似乎已成大势所趋。今年2月，韩国大法院将可从事体力劳动的最高年龄从60岁延长至65岁，相当于为65岁退休提供了法律依据。从世界范围来看，延迟退休年龄的脚步也在加快。日本正在推进将退休年龄延迟至70岁。日本现行《老年人雇佣稳定法》规定企业有义务雇佣有继续工作意愿的人员至65岁，其方案包括延迟退休或废除退休年龄限制、再雇佣为合同制员工等，目前正在推进的修订案在此基础上增加了更多可保证劳动者工作到70岁的方案。