韩国的“珠光宝气”—— 韩国“Seediglobal”公司

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韩国企业总是能够通过创意创新给全球经济带来一些新的变化。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“Seediglobal”公司，这是一家珠宝供应商，他们正在扩大韩国珠宝在全球市场的影响力。让我们与公司首席执行官金佑镇（音译：김우진）先生一道，聊一聊他们公司。





韩国“Seediglobal”公司从代工业务开始，积累了丰富的专业知识，同时建立了一个集设计、生产和销售于一体的综合系统。公司对未来2到3年内可能的时尚趋势进行研究，认为珠宝和时尚是相辅相成的。韩国“Seediglobal”公司在韩国国内市场获得认可之前，曾引起了外国客户的注意，这在韩国本土珠宝供应商中是非常罕见的。正如公司名称的寓意，将韩国种子种植到国外的市场。那么，公司为什么会把目光转向海外市场呢？





韩国“Seediglobal”公司的首席执行官金佑镇先生曾在韩国领先的科技公司LG电子工作。在世界各地出差时，他感受到了韩流文化的热潮。此外，韩国流行文化的热潮还席卷到其他行业，包括食品、时尚和美容，这些有助于提升韩国公司的价值，并在海外市场销售更多的韩国商品。后来，金先生开始探索一个能够借助韩流文化推广的商业项目。他想到了珠宝，许多韩流明星佩戴这些珠宝之后，外国粉丝们就会密切关注这款商品。许多外国人认为韩国人所使用的配饰时尚而别致，金先生确信珠宝将成为在海外最受欢迎的韩国产品。此外，他从小就接触珠宝行业，因为这是他的家族生意。金先生于2011年创立了韩国“Seediglobal”公司，并推出了自己的珠宝品牌“YENO”。





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“YENO”这个名字本身代表了公司的信心和强烈的个性。事实上，韩国“Seediglobal”公司选择了一条其他珠宝制造商从未走过的道路。其独特的珠宝首饰获得了佩戴者的热烈反响。公司还推出了专为春季、夏季、秋季或冬季量身定制的珠宝设计，以便顾客可以在每个季节佩戴不同的珠宝，就像他们随着季节的变化更换衣服一样。2013年，韩国“Seediglobal”公司与施华洛世奇签订了授权合同，施华洛世奇是一家专注于精密切割水晶的知名品牌。施华洛世奇高度评价了韩国“Seediglobal”公司的美学创意，并决定向这家韩国珠宝制造商提供水晶。因为其杰出的珠宝制造技术和出色的设计，韩国“Seediglobal”公司能够满足施华洛世奇严格的品牌合作标准。从那时起，韩国“Seediglobal”公司开始将施华洛世奇水晶加工成成品，并开始进军海外市场。





韩国“Seediglobal”公司专注于越南市场。韩流文化在那里蓬勃发展。此外，越南有1亿人口，其中将近一半的人口年龄在30岁以下。但事实证明，将粘合剂作为珠宝的粘合方法会降低产品质量。为了解决这个问题，公司推出了一种新设计，其中3到6个小金属爪可以紧紧锁住宝石，将其固定到位，这种技术产生了积极的效果。以这种方式生产的珠宝可以承受各个角度的力量，发出夺目的光泽。此外，韩国“Seediglobal”公司还使用钛金属来防止产品变色并最大限度地减少过敏反应，他们自主研发了环保珠宝电镀技术，产品质量的提高也实现了出口的增加。除了产品在海外市场日益受欢迎，公司一直在韩国家庭购物渠道、线上商城和大邱百货商店销售其产品，获得了首尔优秀产品品牌奖。作为韩国珠宝产品的领先供应商，韩国“Seediglobal”公司已经准备好迎接更多挑战。





韩国“Seediglobal”公司在珠宝市场进行了一些有趣的变化，为提升韩国珠宝设计水平作出了贡献，这也给消费者开启了一个全新的珠宝世界。