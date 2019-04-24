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比特币价格一直处于上升趋势。5月14日，比特币在亚洲交易时段的早盘交易中飙升至8000美元，创下去年7月以来的最高水平。此后，比特币价格继续呈上升趋势，这意味着所谓的“比特币寒冬”即将结束。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊数字货币比特币的“前世今生”。





比特币是世界上影响范围最大的数字货币，正在受到广泛关注。比特币的价格曾经达到1比特币2万美元的高位，但后来暴跌至3500美元。最近，它再次大幅上涨，收至8900美元。在韩国，1比特币价格超过1000万韩元。 一些分析师表示，比特币价格此前已触底。目前，市场上正在交易的数字货币大约有2000种，其他数字货币价格也呈现上升趋势。





2017年12月31日，比特币价格报收于1比特币13000美元，当时数字货币狂潮风靡全球。大约就是那个时候，韩国比特币的日交易量达到5万亿到10万亿韩元。这意味着一个月内在数字货币领域的投资增加了1350亿美元至2700亿美元。然而，由于在政府法规下，不太可能产生新的交易，去年1月份比特币的价格在韩国开始下跌。数字货币的热潮也开始在其他国家逐渐消退，这也是“数字货币寒冬”的开始。但从今年4月份开始，数字货币再次回升。 特别是比特币仅在5月份就上涨了70％， 今年的整体增长率高达140％。 事实上，近期比特币价格反弹背后存在多种因素。





比特币曾经价格大幅下跌是主要因素之一，在韩国1比特币价格一度超过2000万韩元，而后曾暴跌至400万韩元。现在，投资者认为比特币价格已跌至最低水平，因此现在是时候再次投资了。另一个因素是许多公司对区块链技术的兴趣日益增长，区块链是数字货币的基础技术。此前，机构投资者由于价格波动巨大而不愿意购买数字货币，交易主要由个人完成。事实上，大型机构投资者已开始进入数字货币市场，这也拉动个人再次投资数字货币。机构投资者的参与是一个积极的推动因素，因为这有助于稳定比特币市场。





除了这些因素外，中美贸易争端不断升级的不确定因素也导致数字货币价格上涨。也就是说，市场对数字货币投入的资金越来越多，数字货币已成为不稳定金融市场中的一种安全资产。数字货币的广泛使用也被认为是数字货币市场不断发展的原因。





在日本，比特币是一种可靠的交易手段。日本很多面包店接受比特币付款。同样，在挪威和瑞典等北欧国家，数字货币也可以作为支付手段。耶鲁大学、哈佛大学和斯坦福大学等美国著名大学都有自己的相关资金，他们应该披露如何管理这些资金。他们的报告显示，他们增加了对数字货币的投资，包括比特币。在韩国，三星电子在其最新的Galaxy S10智能手机中嵌入了一个新的数字货币钱包。许多购买这款手机的人可能还不知道这个功能，但数字货币的所有者现在可以使用自己的数字货币钱包在新智能手机上进行支付。那么，为什么三星公司会在其最新的旗舰手机中加入数字货币钱包呢？当然，如果这个技术巨头认为数字货币早晚会消失的话，就不会这样做了。





数字货币正迅速渗透到日常生活中。许多全球性公司，包括美国最大的电信公司AT＆T公司、日本电子商务巨头Rakuten和英国旅游管理公司Corporate Traveler都接受数字货币支付。在首尔的一些咖啡店，人们可以用数字货币订购饮料，而一些租房子的租户也可以用数字货币支付月租。当然值得关注的是，韩国和国外的大公司正在探索区块链技术和数字货币的增长机会，增加他们在这些领域的投资。





据称，全球拥有20多亿用户的Facebook计划发行自己的数字货币，暂定名为“Libra”。基于区块链技术的资金将形成一个全新的支付平台，Facebook用户可以在这个平台上交换服务和转移资金。在韩国，Kakao计划将三星的数字钱包集成到其移动应用程序Kakao Talk中，这款应用程序拥有大约5000万本地用户。百度和阿里巴巴等中国顶级互联网公司也准备推出自己的数字货币，开发一个全新的支付网络。越来越多的全球公司开始研究区块链技术，进而研发数字货币，

并纷纷创建新的业务平台。在这个大背景下，数字货币受到更多关注。





Facebook是全球最大的社交媒体网络，计划2020年第一季度在12个国家推出自己的数字货币，用户可以进行数字支付。“Bit Torrent”是一个拥有超过1亿用户的点对点文件共享程序，今年1月份推出了自己的数字货币。韩国领先的互联网公司Kakao和Naver也正在为数字货币相关的新服务做准备，两家公司正在加入区块链的潮流，因为很有可能未来的所有服务都将通过区块链技术实现。区块链是一种加密交易信息的数字分账系统。记录后，数据块无法更改，因此用户可以安全地存储信息。他们还可以期望以数字货币的形式获得奖励。分析师预测，大多数在线服务将在未来几年内采用区块链技术。韩国政府对区块链和数字货币持负面看法，这些看法大多与目前的猜测相关。





政府仍然坚持其之前的立场，即数字货币应该受到严格监管，但政府对区块链技术表现出了积极的态度，因为这被誉为引领第四次工业革命的新兴产业之一。与几年前市场对数字货币的投机性需求相比，政府似乎对数字货币变得更加开放。即便如此，韩国和世界上其他国家的政府仍然认为数字货币交易应该受到严格控制并建立强大的信用机制。





最近数字货币的强劲反弹不同于2017年的数字货币热潮。韩国政府已经开始研究区块链的潜在影响，区块链正成为引领未来行业的关键角色，但数字货币市场也可能再次引发投机泡沫。考虑到这种可能性，政府需要以冷静和谨慎的方式监管数字货币市场，以尽量减少投机行为并提高透明度。