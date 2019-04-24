韩美8月验证韩军战时作战指挥能力

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韩美将于今年8月举行联合危机管理演习（CPX），验证未来联合军司令部的战时作战能力。未来联合军司令部指的是战时作战指挥权移交韩方后的韩美联军作战指挥体系。移交战时作战指挥权则是指将目前美军拥有的作战指挥权移交给韩军。





韩军的战时作战指挥权在6.25韩战期间移交给了联合国军，1978年成立韩美联合防御体系后，战时作战指挥权交由韩美联合司令负责。韩美联合司令由美军将领担任，副司令则由韩军将领担任。平时作战指挥权于1994年移交给了韩军，战时作战指挥权原定于2012年移交，后因北韩核导威胁被推迟。2016年8月，韩美在安保会议上确定了“符合条件时移交战时作战指挥权”，具体包括三大条件：第一，韩军具备主导韩美联合防御的核心军事能力；第二，韩军具备北韩核导威胁的初期应对能力；第三，韩半岛与地区安全环境允许移交战时作战指挥权。韩美8月验证韩军战时作战指挥能力时，将主要验证这三大条件中的第一项条件。未来联合军司令部的司令由韩军大将担任，美军大将担任副司令。至于陆海空三军，陆军和海军司令由韩军将领担任，空军司令则由美军将领担任。移交战时作战指挥权以后，将由韩军负起作战任务，美军担任支援角色，韩军和美军增援军均由韩军将领负责指挥。





此前，韩国防长郑景斗和美国代理防长沙纳汉3日在首尔举行会谈，双方评价移交战时作战指挥权的条件已取得相当进展。由此，韩军战时作战指挥能力若成功获得验证，指挥权将尽快移交韩国。如按计划在2020年和2021年完成作战指挥能力验证，将有望在文在寅政府任期的最后一年2022年完成战时作战指挥权移交工作。