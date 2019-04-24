金伊恩的《幸福的殡仪馆创业计划》

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我们也提起了家人旅行的事情。





现在正是人家扫了墓祭了祖，一家人三五成群外出旅行的时候。外表上看起来，我们一家人外出旅游不值得大惊小怪。

可是我们的情况不同。

我们的时间只有1小时30分钟，

我们要在规定的时间赶到父亲那里。





때 아닌 가족 여행에 관한 이야기.





남들 다 성묘하고 차례 치르고 식구들끼리 삼삼오오 모여 나들이 가는 시절이니

외형만 보자면 이상하달 것도 없겠으나.

우리의 가족 여행은 사뭇 남달랐으니.

우리에게 주어진 시간은 단 한시간 반.

우리는 아빠에게 간다. 뭐 빠지게 달려야 해.









#采访：文学评论家全绍英

即使他们平安抵达父亲指定的那个地方，一家人也会因为争夺补偿费而大打出手。因为钱，家人必定会你争我夺，最终将导致他们走向死亡，这是一场悲剧性的结局。一家人因为钱而在这条路上驰骋，最终还是走向死亡，因为主人公有这种想法，才出现了这种幻觉。





我现在在信岛，你们全到这里来。

我会告诉你们，我把补偿费给谁，

如果不来，那就是放弃补偿费。





나 지금 신도에 있다. 모두들 이리 와라.

누구한테 보상금을 줄지 말해줄 테니.

안 오면 보상금은 모두 잊어야 할 거야





当时的时间刚好是5点40分，前往信岛的最后一班船是7点10分开。母亲的秃头情夫在那里开车，他用力踩油门，被高速公路上速度违规相机拍到了。但是，家里没有人在意。









到了路的尽头，终于抵达三木码头。

我们一家人乘坐的汽车朝向路的尽头风驰电掣，

只要车停了，我们上船就行了。





但是，车没停。

老远的天上飞来了飞机，

船距离我们更近了，

飞机、船，还有我们坐的汽车，高速驶向三角形的这一顶点，

三个点聚在一起会有什么后果呢？

现在是7点07分07秒。





길의 끝, 드디어 삼목선착장이다.

가족 모두를 태운 자동차가 길 끝을 향해 질주하고 있다.

이제 차를 멈추고 배에 오르면 된다.





그런데. 차가 멈추지 않는다.

저 높이, 멀리서부터 비행기가 다가왔다.

그리고 배도 더 가까워진다.

비행기와 배, 그리고 우리를 태운 자동차가 삼각형 꼭짓점에서

서로를 향해 고속으로 질주한다.

세 개의 점이 한 곳에서 만나면 어떻게 될까.

일곱시 공칠분 공칠초









作家金伊恩 (1973.首尔出生)

2002年在《现代文学》发表《伊利扎洛夫的剪刀》

作品：《马达加斯加自杀预防中心》等