6.12美北声明一周年 北韩敦促美国改变态度

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在美北发布6.12联合声明一周年之际，北韩的一些举措引人注目。河内美北会谈破裂后一度不曾露面的部分核心人物纷纷在公开场合亮相，北韩还通过外务省发言人谈话，敦促美国改变无核化谈判的态度。有观点认为，北韩并未改变其原有立场，希望持续同美国进行对话。





北韩运用各种方式对外表态其立场，其中“外务省谈话”属于高层次的正式表态。通常情况下，北韩喜欢利用国内外的亲北媒体，还有亚太和平委员会等劳动党外围组织宣传立场，较为正式的报道则是朝中社的“记者问答”方式，而相较朝中社报道，外务省发言人谈话是更为正式的表态。北韩在美北首脑会谈一周年之际发表外务省发言人谈话是针对美国发布的官方正式立场，主要内容是将河内谈判破裂的责任推卸给美方，主张美国执意要求北韩单方面弃核是造成会谈破裂的主要原因，要求美国撤回先弃核要求，改变对北韩的态度。





在北韩外务省发言人发表谈话之际，金英哲、金赫澈和金与正等河内谈判核心人物纷纷在公开场合露面更是引人注目。在河内会谈后，这几位核心人物突然消失了踪影，不再在公开场合出现，国内外媒体纷纷猜测他们被降职或被肃清，甚至连情报单位也有这种看法。报道说，劳动党副委员长金英哲已被问责，被下放劳动，但金英哲2日和3日再次露面，随同金正恩参加正式活动。金正恩的妹妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正也于3日再次出现在公开场合，但此前报道称，金与正受到停职处分并在进行反省。显然，相关消息并不准确。但也有人认为，这也不完全是捕风捉影，虽然他们并未被肃清，但受到了某一程度的处罚。随着他们在公开场合再次露面，显示出北韩并未改变将持续同美方进行对话的立场。