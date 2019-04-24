《漫话国乐》 伏请偈，千手钹舞 / 赤城歌 / 世尊巫术





韩国是个历史悠久、拥有灿烂文化的国家，在文化艺术等方面都有自己的特色，因此迄今有很多具有历史意义与艺术价值的非物质文化遗产流传下来，被国家或地方政府指定为“无形文化财”，受到重点保护。国家级无形文化财每年都有例行活动供一般人欣赏，该活动在将珍贵文化遗产向世人公开的同时，还向人们介绍完好保存文化遗产并传承下去的重要性。





“灵山斋”是韩国人深感自豪的文化遗产，1973年被政府指定为国家级无形文化财，2009年又被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产名录。灵山斋本是人死后第49天在寺院举行的祭祀仪式，通过仪式让逝者脱离人间的烦恼与痛苦，带领逝者的灵魂达到极乐世界。灵山这一名称源自释迦牟尼的法会“灵山会”。佛教相信人死后在佛祖的极乐世界得以重生，这时会按照逝者前世的业报决定来世。做出决定最长需要49天的时间，因此在这段时间里，逝者的家属去寺院举行祭祀仪式，祈求逝者实现极乐往生。但这一仪式不仅只为逝者祈祷，还召唤那些漂泊在九天的灵魂，祈求佛祖让这些灵魂都能得到拯救。灵山斋看头十足，佛教曾在仪式中加入具有悠久历史的佛教仪式音乐与舞蹈，使得仪式程序十分复杂且盛大，但却是大众都可以参与的佛教仪式，因此有着重要的文化艺术价值。





目前，灵山斋保存会在每年6月6日显忠日举行灵山斋，选择这一天旨在缅怀为保家卫国献出宝贵生命的烈士英雄，可以说是具有悠久历史与传统的文化遗产融入现代生活的典范。

{音乐1：《伏请偈》，《千手钹舞》》/胡笛-九海僧侣，鼓手-法显僧侣}





“梵呗”是在佛教仪式上吟诵佛经的声音，梵指印度梵音，呗的意思是歌颂，作为印度佛教的唱诵风格，经过中国传入韩半岛，给“灵山斋”这样特别的宗教仪式赋予了艺术价值。据《三国遗事》记载，新罗时代已有梵呗。到了统一新罗时代，真鉴禅师把在中国学到的梵呗引入国内，从此梵呗开始在韩半岛加以推广，并经过千年的岁月传承至今，在此过程中，梵呗不仅对佛乐，也对国乐造成了巨大的影响。





6月6日显忠日的第二天就是农历5月初5端午了。端午又名“天中佳节”，也是一年中最美好的时节。在古代，端午节与春节、中秋节并列为三大传统节日，有很多习俗流传下来。古代有菖蒲可以驱邪的说法，因此每逢端午，人们用菖蒲熬出来的水洗头，女人用菖蒲的根茎做成簪子，男人则把菖蒲系在腰间来辟邪。端午最有代表性的娱乐活动是男人聚在一起摔跤，女人则聚在一起荡秋千。





万物繁茂、粽叶飘香的端午是一年当中阳气最盛的时节，也是万物之气相聚的日子，摔跤、荡秋千都是在户外进行、活动全身的游戏，因此让男女通过这些活动开心放松的同时，尽情散发魅力与活力。





盘索里《春香歌》就有一段将端午描写成青春男女坠入情网时节的内容。每天在家里埋头读书的李公子经不住春天浪漫气息的诱惑，就溜出去到当地的著名景点广寒楼去散散心，未料目睹端午那天难得出门荡秋千的春香后一见钟情。

{音乐2： 第二个月亮专辑《春香歌》收录曲《赤城歌》 /第二个月亮、金俊秀（音）}





端午节也是中国古老的传统节日。在中国，关于端午节的由来有几种说法，其中之一就是源于纪念战国时期楚国的大臣屈原。相传，屈原曾遭到谗害，被赶下台后流放到沅、湘流域。后来，屈原眼看楚国被侵略即将灭亡，心如刀绞，于是抱着石头投汨罗江身亡，当天刚好是5月初5端午节。得知屈原投江的消息，楚国百姓深表哀痛，纷纷涌到汨罗江，有的人为了打捞屈原的遗体，划船在江上来回，有人还拿出为屈原准备的饭团等食物丢进江里，以免江里的鱼伤害屈原的遗体。此后，人们为了纪念屈原，每年都会在端午节里悼念他。由于中国人非常看重端午节，2005年，当韩国的江陵端午祭被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产（人类口头和无形遗产）名录时，曾遭到中国人的强烈反对。其实，江陵端午祭与中国的端午节毫无关联，江陵端午祭并不是指节日，而是江陵地区居民在端午节前后为了村庄的平安举行的祭祀仪式。这一仪式汇集了儒教、佛教、道教与民间信仰等祭祀仪式的精髓，让男女老少聚在一起载歌载舞，作为庆典活动传承下来。





江陵端午祭每次为期20天至1个月，主要活动与江陵地区山高林深的特点有关，如为山神举行儒教祭祀仪式的大关岭祭神仪式、巫婆为山脚下的村庄举行祈求平安的巫术以及面具舞、农乐表演等丰富多彩的活动。

{音乐3：《江陵端午祭》中“世尊巫术”/金柳善（音）、金石出等人}