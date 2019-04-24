导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李磊（首尔市观光体育局员工）





曾几何时，为了大力发展经济让人们过上好日子，整个国家到处都在进行着开发。时过境迁，旧时代的建筑陈旧不堪，又实行拆迁，这不仅带来了资源的浪费，甚至引发了社会矛盾。首尔市通过推行另一条途径来解决这个问题，那就是对旧城区的改造。本期节目有请首尔市观光体育局的中国地区负责人李磊为我们介绍一下首尔市的老区改造的事情。









南：请你为听众朋友自我介绍一下，好吗？

李：听众朋友们，大家好，我叫李磊，来自北京，我在2007年进入首尔市工作，在城市品牌部门和旅游推广部门任职，非常高兴和大家分享首尔旅游的最新资讯。

南：一般外国游客特别是中国游客来韩国旅游的特点是什么? 都喜欢去哪儿? 做什么？

李：十年前，一提起首尔，很多人就想起那老三样：明洞、景福宫、东大门。明洞购物，景福宫走马观花看景，东大门服装批发不夜城。后来随着社交媒体的普及，资讯共享的速度加快了，很多外国朋友包括中国朋友，走向了北村的老胡同、三清洞浪漫小街、梨大(梨花女子大学)和弘大(弘益大学)等大学周边的潮地。再后来一曲《江南style》唱红了首尔江南地区，大家又从江北跨到江南来。现在的趋势就变化得更快了，有些外国朋友甚至比本地人都精明，才刚刚爆款的网红咖啡店，进去就能听到说外语的顾客络绎不绝。

南：那么首尔当地人一般喜欢去哪儿玩儿呢?

李：首尔本地人比较侧重休闲和美食，周末会去汉江的滨江公园享受假期，全长494公里的汉江，在首尔区段有12处滨江公园，首尔市民非常钟情的休闲地，可能不看景，不坐游轮，就坐在江边，支个帐篷，听听音乐，刷刷手机，叫个啤酒炸鸡，和恋人和家人共度一个发呆的下午。或者到最新最潮的美食街找一家网红餐厅或咖啡厅，和朋友畅聊欢聚。最近我身边的韩国同事，我来之前刚问过他们，常去的地方有益善洞，有梨泰院附近的经理团路、解放村，还有弘益大学周边的延南洞、望远洞，还有最近最潮的明洞附近的乙支路美食胡同，这些地方多半是有历史渊源的街区，因为年轻人经营的美食和创意小店在这里安家落户，让这些地方有了设计感，有了美味，成了潮地，引得大家纷纷前来打卡。建议听众朋友来逛时候不必太拘泥网上的推荐和介绍，可以随性一点，有时候误打误撞才能发现旅行的真谛。









南：首尔市旧城区的改造已成为近些年韩国人的热衷话题, 很多旧城区经改造之后更具魅力。能不能介绍一下呢？

李：首尔的旧区改造和开发有一条原则就是“不拆除”，被称为城市开发的首尔style。简单概括一下就是，摒弃拆除和驱赶居民的老式改造模式，打造以人为本的温馨的城市改造工程。基本方针为“创造、优质的生活和共同幸福”。

南：具体介绍一些值得去看看的老街好吗？

李：首先我想推荐“世运商街”，这里是1960年代建造的韩国最早的商住混合区，主要经营电子工业，后来因为商圈没落，面临全面拆迁，拆迁就面临很多矛盾，很多问题解决不了，政府发现强硬拆迁的路走不通，就决定把它保留下来，重建世运。这个过程很复杂，首先是外观进行了改造，利用建筑物的特点，建造了开放的瞭望台，把7座高楼连接成一个整体，周边建立绿地公园。最主要还是内在的变化，在保证老一辈电子技师继续发光发热的同时，为年轻人为小微、初创企业提供创业空间，逐渐成为首尔第四次工业革命的中心。另外

一个地方带点神秘色彩，就是“文化储备基地”。它的前身是一个秘密的石油储备基地，1974年全球石油危机之后，首尔市利用地势和植被遮盖，在上岩洞街区，就是现在世界杯体育场的后方，建成了一个秘密石油储备仓库，就在市民眼皮底下，但居然40多年无人知晓，直到去年，5个巨大的圆形储油库被被改造成艺廊、博物馆、露天小剧场回归市民怀抱，才揭开了它神秘的面纱。还有一处是仙游岛公园，这是汉江中心的一个小岛，地铁9号线仙游岛站下车，步行5分钟就能到。它是由废弃的净水厂改建而来的生态公园，很多当地的摄影师和建筑师对这个公园的评价非常高， 认为这里是空间设计中最优秀的杰作，很适合拍照，很多情侣来这里拍自助婚纱照

南：首尔市还有其他可持续再利用的改造计划吗？

李：首尔市还有一个计划，叫做“千林千园”计划，在首尔市建造千座小型林和园，承诺让市民走出家门步行十分钟就要有小型公园，实际上去年年底就超额实现了，但这个理念会一直延续下去，首尔市下决心要把废弃的场地、零碎的场地都开发为绿地公园。典型的案例是京义线和京春线两条废弃铁道的改造，建议大家，可以到来废旧铁道周边感受一下岁月的痕迹和现代生活的浪漫。

欢迎大家关注visitseoul.net首尔旅游官方信息网还有首尔旅游局官方微博，第一时间掌握最潮最新的首尔旅行动向。（图片来自李磊）