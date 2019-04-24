© KBS

随着流通现代化进程加快，物流配送业正在全球范围蓬勃发展。全球最大的在线零售商亚马逊开始提供下订单后24小时内完成配送的服务，在澳大利亚已利用无人机配送食品和药品。此外，美国的大学校园内出现自动驾驶送货机器人，在韩国提供午夜前下订单在清晨完成配送的服务等，物流配送服务变得快捷化、多样化。那么。北韩的情况如何呢？据悉，随着配送车辆的增多，北韩的物流行业也掀起了革命浪潮。





1995年开始，北韩各地出现了运送货物的服务车。苦难行军开始后，北韩居民为谋求生计而到外地去做买卖，但是载运乘客的火车停止运行，因此居民们开始乘坐国家机关使用的货车到外地去做买卖。由此，老旧的货车变成载人的交通工具，进而提供货物运输服务。这些车辆被称为“服务车”，即英文“服务”和“车”的合成词。





过去，火车是北韩的主要运输工具。因为北韩的公路铺设率为10%，且公路全长仅为韩国的21%水平，因此通常利用铁路进行运输。但是北韩国务委员会委员长金正恩在4.27板门店南北韩首脑会谈时表示，北韩的铁路无法满足居民的出行需要。其原因在于北韩经济极度困难，无法对铁路进行养护维修，且大部分火车严重老化而丧失应有的运输功能。在此情况下，北韩的服务车应运而生。服务车是指在北韩提供配送运输服务的车辆。





发货人不能呼叫服务车，而是要把发送的货物直接带到类似于韩国高速巴士终点站的停车场去。那里停着很多大巴车和货车，车前挡风玻璃上都贴着一个写着目的地的纸牌子。举例来说，如果是惠山停车场，牌子上会写着惠山至清津、惠山至元山、惠山至咸兴等从惠山前往的目的地。如果要把货物发送到咸兴，就到写着惠山至咸兴的车前对车主说，要把货物发送到咸兴什么地方，并把发货人和收货人的手机号告诉车主。那么，车主当场确认发货人和收货人的身份和手机号，如果没有问题，车主会把自己的手机号告诉发货人，并收取配送运输费。之后，把发送的货物装到车上运往目的地。货物装满一车后，服务车司机就会驾车前往目的地，并在抵达目的地之前打电话联系收货人，告诉他大约什么时候抵达目的地，叫收货人按时到咸兴停车场来收货。因为在货物包装箱上写着收货人的姓名和住址，很快就能找回从惠山发送的货物。





在北韩，发送货物的时候发货人要到停车场去找开往目的地的服务车，并支付配送费后把货物装上车。那么，服务车司机就会用手机与发货人、收货人实时进行联系，最终在指定的时间和场所把货物交给收货人。

上世纪90年代中期北韩陷入经济困境后，北韩居民为到外地去做买卖而利用的老旧车辆随着时间的推移发展成为服务车，且车辆也变得越来越多样化。初期的服务车大都是北韩军队或国营企业所使用的货车，居民们为乘坐这些货车必须向部队或工厂企业所支付乘车费。但是现在，除军用货车、企业所用货车外，大巴车、中巴车、面包车、摩托车等多种多样的交通工具也加入服务车行列，且配送费逐渐变得统一透明。





过去没有服务车的时候，北韩居民必须直接把东西带过去或请乘火车的人带过去。这时，那个人要多少钱就要给多少钱，几乎没有讲价的余地。但是随着服务车的普遍化和利用服务车的北韩居民逐渐增加，配送费逐渐变得统一透明。由于出发地停车场内一天通常有2、3辆服务车开往同一个目的地，如果要的配送费太高，发货人就会利用配送费较低的服务车。如此一来，配送费高的服务车因载不到货物出现亏损。因此，这些服务车车主通过协商，决定收取统一的配送费。此外，北韩的商人都有手机，可相互打听某地到某地的服务车配送费，因此服务车车主难以任意提高物流配送价格。





服务车是连接北韩市场内批发商和零售商的重要运输工具。因此，随着市场经济的发展，服务车的数量大幅增加，并建立起竞争体系，如果服务车车主牟取暴利，将无法在行业中生存下去。此外，手机的普及还促使北韩商人相互打探供应商的价格信息，这为降低商品售价发挥了积极作用。

特别值得一提的是，由于服务车车主最近以新车取代旧车，且公路铺设率逐渐提高，送货时间比过去缩短了许多。





有位住在两江道惠山的商人说，过去把货物发送到黄海道海州大约需要8天的时间，但是现在仅需3天，快的话2天内即可运抵。其原因在于北韩当局将过去的2车道拓宽为4车道，且路面平坦，行车速度较快。此外，过去北韩商人都利用相当于韩国邮局的“递信所”发送货物，但是现在绝大多数利用服务车。服务车有个人运营的，也有向大巴事业所报备的。不论如何，由于这些服务车为拉拢顾客展开竞争，货物寄送失误率和丢失率比过去有所下降。





过去，北韩居民通过国家机构递信所寄送货物，但是递信所对某些货物和尺寸大小加以限制，且配送时间较长。在此情况下，服务车为北韩居民和商人解决了这些问题。与递信所不同，服务车可载运任何货物，尺寸大小也没限制，最近还配送水产品和水果蔬菜等新鲜食品，且配送时间较短。因此，利用服务车的人急剧增加。现如今，服务车成为北韩不可或缺的运输工具。由于利用服务车的人急剧增加，服务车车主们都雇用了搬载货物的工人。他们先把重型货物和容易受损的货物装在下面，再把轻型货物和不会破损的货物一层层叠放在上面，辅助配送货物圆满移交。尽管如此，北韩当局尚不允许人民私自拥有服务车。





北韩当局认定服务车所扮演的角色，但是个人不能挂牌运营自己的物流配送公司。目前，北韩仍在实行社会主义经济制度，但是资本主义市场经济早已渗入北韩经济，并带动北韩经济发展。问题是，个人投资购买服务车后，不能以自身名义开设物流配送公司，必须借用国企名义运营服务车，并向国企支付名义使用费。这样，个人可自由运营自己的服务车，并任意调整运营时间。





社会主义体制下的北韩基本上不允许个人拥有车辆，但是随着市场的活络，很多新兴富豪“钱主”从中国等地进口大巴车、中巴车、货车等进入服务车行列，并借用国企名义开展物流配送业务。对此，北韩当局加以默认。如果北韩当局积极管制或取缔服务车，北韩的物流配送业有可能严重瘫痪，并因物价上升而激起居民不满情绪。今天，服务车作为北韩物流革命的先驱者和轴心，在国家物流体系丧失其应有功能的情况下，扮演着支撑北韩物流运输及配送行业的栋梁角色。因此，北韩是否积极引入资本主义市场运行机制，引人关注。