韩国现代汽车发布“氢燃料电池巴士”

ⓒYONHAP News

韩国总统文在寅5日出席由现代汽车在庆尚南道昌原会展中心举行的氢燃料城市公交车开通仪式，公司在现场公开新型氢燃料电池巴士。





该氢燃料电池巴士作为汽车量产一号车投入运行，标志着韩国进入“氢燃料电池巴士时代”。

现代汽车本次发布的氢燃料电池巴士可乘坐45人，与此前在蔚山与首尔试运行的氢燃料公交车相比，不仅在性能上有所提升，更搭载升级后的燃料电池系统。





该氢燃料电池巴士的最大输出功率约为326马力，电动机240千瓦，每千克氢燃料可行驶13.5公里，最高时速可达92公里，续航里程约450公里。去年在蔚山和首尔试运行的氢燃料电池巴士作为研究用车，续航里程为317公里。





当天亮相的新型氢燃料电池巴士之所以被称为“量产一号车”，是因为韩国从此拥有量产该款巴士的能力，将向韩国各大城市供应氢燃料电池巴士。据悉，政府计划以昌原为起点，在全国7个市、道运行35辆氢燃料电池巴士。





现代汽车表示，为配合构建商用加氢站的建设，计划从明年起每年生产300辆以上的氢燃料电池巴士。此外，公司还正在进行警用警力运送巴士和氢燃料电池卡车的研发，借此扩大氢燃料电池车阵营。

氢燃料因具有能源效率高、无噪音、有效控制温室气体排放等优点，因此成为备受关注的未来环保能源。





全球各国正为开发氢燃料能源展开激烈竞争，而“氢经济”已成为未来能源改变世界的代名词。





去年12月，现代汽车发表成为集氢能源汽车与氢能源于一身的世界领先企业的计划，公司把该计划命名为“FCEV展望2030”。计划的主要内容为到2030年建设氢燃料电池车产量50万辆的生产体系，具备70万个燃料电池系统的生产能力，从而在氢燃料电动汽车领域处于领先地位，打造全球首个氢燃料电池大规模生产体系的企业。

氢燃料电池巴士采用面向未来的设计理念，因具有无噪音和震动等特点，因此乘客满意度极高。随着本次韩国开通氢燃料电池公交车，相关车型和加氢站的普及范围将扩大至全国各地方自制团体，使“氢燃料大众化时代”提前到来。





韩国总统文在寅参加当天举行的开通仪式，并亲自乘坐氢燃料电池公交车，视察城市加氢站，再度表明发展氢燃料汽车产业的意志。





文在寅曾表示，将把系统半导体、生物健康、新能源汽车这三大领域定为重点发展产业，并给予优先支援。





因此，文在寅先后参加了4月30日三星电子在华城举行的“系统半导体展望宣布仪式”，5月22日参加在忠清北道五松举行的“生物健康产业创新战略宣布仪式”以及本次氢燃料电池巴士开通仪式。分析认为，政府此举展现出发展新产业相关领域的决心，并计划以此带动企业积极投资。