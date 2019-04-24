韩政府“延长退休年龄方案”引各界关注

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韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基2日表示，有必要推动社会谈论延长退休年龄方案，人口结构改善应对小组（TF）下属的10个工作组中的其中一个正在集中讨论这一问题。





洪楠基的这一发言被认为是政府正式提出延长退休年龄方案，这意味着在一定时间内，现行法定60岁的退休年龄将会延长。若该方案最终实施，退休年龄被延长至65岁的可能性较大。





随着韩国低生育率、老龄化问题加剧、预期寿命延长、可生产适龄人口锐减、抚养老人负担剧增等问题凸显，讨论是否延长退休年龄已成为不可回避的现实问题。尤其是韩国社会的老龄化速度快于全球平均水平，所以采取行之有效的解决办法已迫在眉睫。





其中，最大的问题是韩国可生产人口减少。韩国可生产人口从去年起呈现跌势，跌幅也将愈发明显，这将导致韩国经济活力减弱，抚养老人负担剧增，最终副作用将再度体现在经济层面并进入恶性循环。





数据显示，2019年，韩国每100名可生产人口的老年抚养比为20.4人；统计厅预测，老人抚养比将在2067年激增至102.4人。老年抚养比是反映一个国家进入人口老龄化程度的指标。





一直以来，韩国有关延长退休年龄的言论不绝于耳，而本次洪楠基的发言意味政府已正视该问题并开始付诸实践。





由于人口结构发生改变，可生产人口减少，老年人群贫困等各种问题显现，因此政府有必要出台相应对策，而解决该问题最有效的方法便是延长退休年龄。目前，韩国法定退休年龄为60岁，可生产人口年龄为15岁至64岁，超过65岁被视为老年人。





据统计厅模拟推算，若今年韩国人口适用退休年龄为65岁，可生产人口年龄为15岁至70岁，那么老年抚养比将由此前的20.4人跌至13.1人，未来抚养比增势也将有所放缓。也就是说，从数值上来看，延长退休年龄确实在控制韩国老龄化方面起积极作用。





不仅如此，韩国还出现了支持延长退休年龄方案的判例。今年2月，最高法院作出将劳动年龄上限由60岁上调至65岁的判决。劳动年龄上限指被认定为通过劳动获得报酬的最终年龄，法院认为将劳动年龄上限上调至65岁较为合适，并建议延长退休年龄。

但也有声音指出，政府延长退休年龄将引发诸多副作用，首当其冲是青年失业将持续恶化，并引发世代间矛盾。





洪楠基对此表示，每年退出劳动市场的人口达80万人；相反，进入劳动市场的人口仅40万人，因此并不会产生上述忧虑。政府正在讨论相关对策，防止给青年人就业带来负面影响。





有声音指出，延长退休年龄还将引发预想不到的副作用，因此政府应谨慎看待该问题。