韩文化体育部全面支持游戏产业

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文化体育观光部长官朴良雨前往英雄联盟公园(LOL PARK)进行访问，体现出政府维护和发展游戏产业的坚决意志。





坐落于首尔市区的英雄联盟公园是美国网游开发商“拳头游戏公司”2018年9月在首尔揭幕的英雄联盟（League of Legends）电子竞技专用场馆。该场馆的中央是舞台，有如古代希腊或罗马的圆形竞技场，观众可以现场观看选手们比赛，最多可同时容纳400多名观众。由于坐席离舞台近，观众甚至可以看到选手的个人电脑屏幕，中央的大屏幕提供多角度的画面。英雄联盟公园不仅在韩国，也是受全世界注目的电子竞技场馆之一。文化体育观光部是电子竞技的主管部门，由此，文化体育观光部长官朴良雨访问英雄联盟公园体现出政府积极支持电子竞技的强烈意志。





游戏在今天已经发展成为一项体育活动。电子竞技指的是利用电脑、网络和其它电子设备进行的智力对抗运动，通过电子竞技可以提高竞赛者的思维能力、反应能力和协调能力。2001年，韩国电子竞技协会成立后，开始有体系的进行选手管理并制定比赛章程。电子竞技已成为正式体育竞赛项目，韩国发展成为世界电子竞技的领先者。但是，电子竞技面临了巨大挑战，世界卫生组织将“游戏成瘾”列为疾病。很多人认为，电子竞技是无可置疑的体育活动，不能和“游戏成瘾”相提并论，但也有人认为，电子竞技属电脑游戏，不能完全摆脱“游戏成瘾”的负面看法。





文化体育观光部长官朴良雨表示，将会拟定明智的方案应对这一问题，但是他并未具体说明是什么方案。在世界卫生组织将“游戏成瘾”列为疾病后，韩国市民团体、行业协会等的反应不一，甚至政府部门也持不同看法，保健福祉部表示支持，文化体育观光部和产业通商资源部则表示反对。政府决定成立民官协议体，研拟妥善的处理方案。