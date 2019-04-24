韩国经济研究院：今年下半年韩国主力项目出口前景不容乐观

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今年下半年韩国主力项目出口前景不容乐观。在国际贸易秩序重组、以及第四次工业革命的旋涡中，韩国主要产业亮起红灯。

韩国经济研究院对韩国主力项目出口前景持悲观态度。韩国经济研究院预测，今年下半年韩国半导体、无线通信机器等产品出口或下降6%至20%，船舶、汽车和钢铁等产品出口与前一年持平，或增长2%至3%。这意味着今年下半年韩国经济前景不容乐观。这是因为韩国经济的出口依存度比较高，而且这些产品是韩国主力出口项目。韩国主力项目出口前景不乐观受去年同期半导体出口旺盛带来的基数效应、产品价格下降、以及贸易环境变化等影响。

但问题是，这些因素今后也会给韩国出口带来不确定性。去年，半导体出口非常旺盛，因此今年其出口减幅非常大。但目前偏重于半导体存储器的产业结构也确实达到了极限。再加上，美中贸易战还引发尖端技术战，这也会影响韩国经济。

在此背景下，相关企业为了寻找未来之路煞费苦心。三星电子和SK海力士等企业计划，大力进行结构改革，摆脱偏重于半导体项目的局面。而现代汽车正采取长期战略，以在氢能汽车等未来汽车技术和市场上占据领先地位。此外，造船领域结构调整已经过艰难过程，取得了相当大的进展。

但也有观点认为，企业的这些努力是有限的。从美中贸易战中可以看出，国际贸易秩序进入全面重组的阶段。再加上，美国打压中国华为还带有美中技术战的色彩。 有观点认为，韩国企业任何时候都会受到他国同样的打压。

韩国主力项目出口或于明年上半年会呈现恢复态势。但从中长期的角度来看，到处都存在不确定性因素，因此不容乐观。在此背景下，各主力产业应将竭尽全力加强竞争力。