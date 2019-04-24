尹钟信暂弃副业 将专注于音乐创作

ⓒ YONHAP News

歌手尹钟信今后欲集中于音乐创作，因而将陆续辞去目前担任的主持人以及制作人工作。其中已确定即将离开的综艺节目为《Radio Star》以及《房间角落1列》。

上述两档节目近日均对外证实了尹钟信将结束主持的消息。《Radio Star》方面称：“尹钟信确实将结束主持工作。他和制作人进行了很好的沟通，具体离开日期还将进一步商议。”《房间角落1列》节目组也表示：“和尹钟信的合作将于10月结束”。

尹钟信也于本月4日在个人Instagram中上传了文字，宣布将会开启“2020月刊尹钟信‘异邦人企划（NOMAD PROJECT）’”。“月刊尹钟信”在2020年将迎来创立10周年，届时将成为该企划以及尹钟信作为音乐人的转折点。尹钟信初步计划将“异邦人企划”打造成讲述经历的感性音乐企划，所有音乐都将基于真实的经历创作，而非想象，希望通过音乐传递出更加真诚的信息。

就此，尹钟信表示：“就我的人生而言，也作为创作者而言，2020年是一个大的转折点。前年开始我就已经着手准备了。接下来的一段时间将完善准备工作，今年10月就打算离开。要告别现在参与的节目虽然很可惜，但我会尽全力画上完美的句点。”

尹钟信决定放下副业，集中于音乐创作、专心以歌手身份活动的消息，也让大众更加期待资深音乐人尹钟信今后的音乐。