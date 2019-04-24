韩国国花与首尔市市花

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韩国的国花是无穷花，又名木槿花，是一种常见的庭院灌木花种，从古代起就广泛分布在韩半岛上。无穷花是一种生命力很强的花，平均树龄为3、40年，花期从每年最炎热的7月至10月末，很长。而且犹如其花语“坚韧、永恒、美丽”，在花开时节，树枝上会生出许多花苞，一朵美丽的花凋落后，其他的花苞会不断地绽放，就像太阳一样不断地落下又升起，犹如春去秋来、四季轮转，却生生不息。无穷花那生机勃勃、坚韧无比的形象象征着饱经风霜而矢志不移、世世代代生生不息的韩民族精神，因而深得韩国人的喜爱。





无穷花被定为国花可以追溯到1900年前后谱写国歌歌词时，国歌的副歌部分写道：“无穷花三千里华丽江山，大韩人民走大韩的路，保全我们的江山。”对于历尽磨难的当时人来讲，坚韧无比的无穷花是爱国的象征，国歌中也向往韩半岛由无穷花覆盖。1948年大韩民国政府正式成立后，政府将无穷花指定为国花。从此，韩国国旗的旗杆球以无穷花形象制作，政府与国会的勋章也采纳了五瓣无穷花图案，并一直沿用到今天。自1963年起，韩国国徽与总统徽章以无穷花为主体设计。不仅如此，国务总理、国会、宪法裁判所的徽章也都有无穷花图案。





关于首尔市的市花，首尔市于1971年4月将迎春花指定为市花。迎春花是韩国最具代表性的、最常见的春花之一。金黄色是希望与和平的象征。因为在百花当中开花最早，使得大地迎来百花齐放的春季而得名。





迎春花非常适合首尔的气候与水土，不畏风寒，适应性很强，在湖边、墙隅、坡地、房屋周围种植，可以在早春赏花，绿化效果突出。迎春花美丽端庄，朴实无华，有淡淡的清香，花期为2至4月，每逢春季，韩国遍地盛开金黄色的迎春花，春意融融。