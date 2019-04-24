韩英签署自贸协定（FTA） 达成原则性协议

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6月10日，韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希与英国国际贸易大臣利亚姆•福克斯在首尔共同宣布，两国在自由贸易协定（FTA）谈判中达成初步原则性协议。这一协议的达成，是为英国10月底无协议脱欧采取的应对措施。

所谓“无协议脱欧”，即英国按照期限离开欧盟，并且双方没有任何关于新的双边关系的协议，也没有过渡期。如果英国无协议脱欧，将无需遵守欧盟规定，同时也无法享受欧盟成员国的任何优惠。贸易方面将适用世界贸易组织（WTO）的相关规定。

2019年3月29日是原定的英国脱欧日期，过渡期为截至2020年年底的21个月。在这期间，英国虽不能参与欧盟决策，仍可以享受成员国待遇。但由于脱欧协议在英国议会遭到否决，脱欧进程陷入僵局。英国首相特蕾莎•梅辞职，脱欧时间也两次延长至10月31日。新首相候选人中，英国前外交大臣鲍里斯•约翰逊呼声最高。而约翰逊在脱欧问题上态度强硬，曾公开表示不管是否能够达成协议，英国都将于10月31日离开欧盟。由此可见，无协议脱欧出现概率正在不断加大。

英国是韩国在欧盟成员国中的第二大贸易对象国。若英国无协议脱欧，韩英贸易将无法适用韩•欧盟自贸协定，无关税优惠将被取消，这将给韩国造成巨大打击。此次韩英自贸协定的重点就在于将韩英贸易关系保持现有的韩•欧盟自贸协定水平，保证双边贸易的连续性和稳定性。

目前来看，英国脱欧进程最有可能出现三种情况：无协议脱欧、与欧盟达成协议、脱欧继续延期。若英国无协议脱欧成为现实，韩英自贸协定需在10月31日前获得国会批准，否则从11月1日起，出口英国的韩国汽车等工业产品关税将上涨至10%。

此次协定还为英国无协议脱欧后韩英双方进行更深入的自贸协定谈判做好了铺垫。协定生效2年后，双方将再次进行谈判。因此，无论英国脱欧出现何种局面，韩国都制定了切实的应对措施。