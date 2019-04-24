让孩子成为“编程高手”—— 韩国“Blue Communication”公司

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韩国企业的一些新想法总能给全球经济带来变化。今天，我们将带领大家走进韩国“Blue Communication”公司，这是一家基于物理计算的编程教育公司，让我们与公司首席执行官郑熙龙（音译：정희용）一道，聊一聊他们公司。





韩国“Blue Communication”公司成立于2013年，以其编码教育品牌“AsomeIT”而闻名。作为一名微软计算机编程杂志的记者和编辑，郑先生转向编码教育，希望成为一名好父亲。计算机编码可以创建计算机软件、应用程序和网站，它是引领第四次工业革命的核心技术。计算机编程还能够培养计算思维，培养创造力和解决问题能力。对于软件编码，孩子需要理解编程原理，掌握编程语言并以逻辑方式组合各种指令。但整个过程非常困难。





韩国“Blue Communication”公司引入了物理计算，其中计算机通过数据与现实世界交互，使困难和复杂的编码过程变得更简单有趣。通过物理计算，韩国“Blue Communication”公司创建了使真实物体移动的软件。该公司的编码教育平台包括“AsomeBot”和“AsomeCar”等编码工具，“AsomeCode”教学计划以及与工具相关的应用程序。许多孩子对“AsomeBot”和“AsomeCar”这两种编码工具非常着迷。“AsomeBot”是一款双足机器人，能够使用内置超声波传感器测量距离并避开障碍物。它还可以散步、跳舞和摔跤。“AsomeCar”是一种四轮车，可以通过调节车轮速度比赛并逃离迷宫。在组装机器人和汽车并使用代码移动它们时，孩子们可以自然地了解软件的工作原理。年轻的学习者在触摸和控制真实玩具的过程中熟练掌握编码。韩国“Blue Communication”公司投入了大量的时间和精力来开发有趣的玩具型教具。





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经过三年的努力，韩国“Blue Communication”公司完成了编码教育平台。在此期间，公司会见了数千名学生，对他们进行了培训并收到了反馈。它在这个过程中面临许多困难，但公司从那些似乎乐于通过编码来移动与计算机相关的东西的孩子中获得了力量。韩国“Blue Communication”公司于2017年推出其编码教育品牌“AsomeIT”，让编码教育更容易，更有趣，这引起了业界热烈的反响。韩国“Blue Communication”公司被选为“2018 Hi Seoul”大奖，并获得了首尔商业机构制造测试产品的认证。它还加入了由韩国主要企业集团CJ集团赞助的名为“产品101挑战”的项目，这个项目旨在帮助有前途的产品寻找新的市场，包括在国外的市场。韩国“Blue Communication”公司在这个项目中赢得了“最佳成就奖”，公司正在积极开拓海外市场。





韩国“Blue Communication”公司因其基于物理计算的编码教育平台，在今年拉斯维加斯的消费电子展上引起了观众的注意。在进军海外市场的同时，公司还在努力开发新的教学工具。





韩国“Blue Communication”公司正在创建各种教育计划，旨在鼓励用户将编码作为实现创意的有效手段。正是由于公司的这种努力，编码教育成为了一种有趣的项目，孩子们迫不及待地想要学习编码课程。