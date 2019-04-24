韩国延长退休年龄计划

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近日，韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，现在是时候讨论延长退休年龄了，这引发关于延长法定退休年龄的争论，目前法定退休年龄为60岁。洪楠基还表示，政府将在本月就这个问题表明其立场。今天，我们邀请到了韩国建国大学经济学院的崔炳根（音译：최배근）教授，与他共同聊一聊韩国法定退休年龄的上限。首先，我们了解一下政府提出这个问题的原因。





韩国人口结构正在迅速地发生变化。50岁以下人口正在下降，而50岁以上的老年人口正在增加。每年60岁或以上的人口增加54万人，而15至49岁人口的人数预计每年平均减少34万。这意味着工作人口正在萎缩，退休人员的数量正在迅速增加。随着1955年至1964年间出生的婴儿潮一代人数的增加，这种情况将进一步恶化。今年，那些出生于1959年的人年满60岁，达到法定退休年龄，婴儿潮一代的退休将在未来五年内持续增加。韩国长期低出生率和退休老年人数量的飙升将不可避免地给社会带来沉重的负担。





极低的出生率和快速人口老龄化正在以比预期更快的速度打击韩国社会。工作年龄人口在两年前首次开始下降，估计2020年到2023年每年下降20万人。2025年之后，减少的人数将增加一倍。劳动力人数急剧下降的原因是65岁或65岁以上老年人口激增，14岁以下儿童人数急剧下降。经济活动人口迅速萎缩，越来越多的老年人增加了经济负担。此外，退休人员不愿意花钱，导致国内消费疲软。在这种情况下，延长退休年龄将会对社会产生一些积极的影响。





延长退休年龄将减轻政府的经济负担，在劳动力人口下降的情况下，延长退休年龄也可以弥补工人的短缺。如果政府对老年人数量不断增加的问题置若罔闻，那么这将对金融市场产生负面影响。老年人更倾向于安全稳定地管理他们的资产，因此他们可能会投资更多的债券而不是股票。对股票需求的减少可能削弱韩国股市的活力。因此，让人们工作时间增加，延长目前的退休年龄将有助于减轻社会和经济负担，也可能使他们感到更快乐，保持健康状态。从这方面来看，延长退休年龄是一个必然趋势。





目前，每100名年龄在15至64岁之间的工作年龄人口，就有20.4名年龄超过65岁。如果将退休年龄从目前的60岁提高到65岁，这一数字将降至13.1名，这意味着政府经济负担将会得到缓解。如果老年人继续从事经济活动，他们将获得更多收入，从而实现国家税收增加。从这些方面来看，世界各主要经济体已经延长了他们的退休年龄。





考虑到退休年龄的大幅增加将对社会构成冲击，北欧国家逐渐提高了退休年龄。美国和英国没有标准的退休年龄。为了消除年龄歧视，他们在上世纪80年代废除了标准退休年龄，这些国家的公司在就业和裁员方面获得了更多的自主权。德国还决定将退休年龄从65岁延长至67岁。





日本的情况可能会给韩国带来一个警示，因为日本已经经历了低出生率和人口老龄化。2013年，日本修改了法律，如果员工愿意，允许员工工作到65岁。相反，日本政府给予公司三种选择——延长退休年龄、取消退休年龄或返聘就业，公司可以选择三种方案中的一种。无论他们选择什么，他们都必须保证退休年龄为65岁，员工在退休前几年会出现减薪，而延长退休年龄往往会引发社会冲突。特别是，随着退休年龄的增加，国家养老金的延迟收入预计会产生一些不利影响。





如果延长退休年龄，人们可能会比原定享受国家养老金的时间晚。只要他们可以工作达到退休年龄，就可以获得退休金，但如果他们在退休年龄延长的情况下找不到工作，他们的实际退休年龄与领取养老金的年龄之间就存在时间差，他们就会在此期间没有收入。此外，由于养老金收入缩短，延迟支付养老金可能会减少他们获得的养老金总额。除非政府提供一些补贴措施，否则将产生冲突。





就法国和俄罗斯而言，政府做出延长退休年龄和养老金支付年龄的决定引起了公众的强烈反对。最令人担忧的是代际冲突。在韩国就业市场紧张的情况下，延长退休年龄将阻碍公司雇用新员工，并可能加深年轻一代与老一代之间的“就业冲突”。就稳定劳动力市场而言，公司可能不得不承担更多的劳动力成本。此外，韩国将退休年龄定为目前的60岁还不到三年的时间，许多分析师认为现在再次延长年龄还为时过早。





最好将退休年龄一点一点地延长，例如每年或每两年延长0.5年或1年，而不是直接从60岁提高到65岁，以尽量减少冲击并减轻公司的负担。与延长退休年龄之前相比，那些被允许工作更长时间的人将不得不接受他们的收入减少的现实。





为了缓解围绕法定退休年龄延长这个问题，政府正在考虑推动劳动力市场更加灵活，并根据工人的能力和生产力改革工资结构。退休年龄问题与老年人的各种福利计划和有史以来最严重的年轻人失业有关。在实际实施该措施之前，政府应该就关键问题进行更多的讨论并做好充分准备，以减少就业和福利方面的代际冲突。