《漫话国乐》 上灵山 / 三弦还入、念佛还入 / 界面、两清、羽调





韩国的传统音乐国乐大致分为正乐与民俗音乐，正乐一般被划分为皇家贵族等统治阶层欣赏的音乐，民俗音乐是普通老百姓欣赏的音乐，因为阶级不同，音乐风格也截然不同。作为贵族音乐，正乐的节奏缓慢，曲调旋律的变化也不大，优雅而深沉，听了会让人沉静下来，这是因为享受正乐的统治阶层中，政客、学者居多，他们为人比较冷静，擅于克制自我，正乐的风格刚好反映了贵族的品格。相反，普通老百姓欣赏的民俗音乐，其特点在于激发情绪，因此在发展过程中，轻快的音乐变得更加欢快，伤感的音乐变得更加哀伤，这也反映了老百姓的人生，他们的生活都很艰辛，“日出而作，日落而息”，终日辛勤干活儿，也不容易维持生计，因此音乐也发展成能让他们在短暂的片刻可以尽情享受的艺术形式了。





正乐，再分为在王室演奏的“宫廷音乐”与读书人喜好的“风流音乐”两大类。风流音乐通常指在贵族家的厢房或景色宜人的亭子等地，边品茶、边写诗、边画画儿的同时享受的音乐。迄今流传下来的风流音乐中，最具代表性的作品是器乐合奏曲《灵山会相》。灵山是佛教徒的朝圣地，相传释迦牟尼在灵山（又名：灵鹫山）向弟子们讲解教义。《灵山会相》本来是一首带歌词的佛教声乐曲，歌词只有7个字-“灵山会相佛菩萨”，主要用于表演舞蹈，后来发展成多种形式的变奏曲。

{音乐1：《灵山会相》中“上灵山”/玄琴-朴英承（音）、笛子-李胜宪（音）}





《灵山会相》又分为三种，一种是刚才大家欣赏的《灵山会相》，又名《重光之曲》。这一合奏曲以玄琴为主，演奏时为了突出音量较小的弦鸣乐器，其他管乐器每种只编排一个，因此又称为《弦乐灵山会相》或《丝风流》。《灵山会相》在长久的岁月里传承下来，经过变奏、与民俗音乐结合，发展成从上灵山到中灵山、细灵山、加乐除只、三弦还入、下弦还入、念佛还入、打令、军乐等9曲接连演奏的大型组合曲，演奏时间也很长，仅开头的上灵山一段就耗时15分钟，节奏缓慢，但是到了后半部的念佛还入，节奏会变快，给人以欢快的感觉。





第二种是后来为了大规模演奏《灵山会相》而变奏的《柳初新之曲》，其音阶比《灵山会相》低而又名《平调会相》。这一乐曲以音量较大的乡笛为中心，各种乐器都有好几个人一起演奏，因而显得雄伟壮观。





最后一种是以管乐器演奏的《管乐灵山会相》，又名《表正万邦之曲》。由于只以管乐器演奏，节奏变化多，而且当笛子休息时，其他乐器紧接着演奏，因此变化多端，显得自由奔放。





一般来讲，风流音乐指的是《灵山会相》，其余《柳初新之曲》与《管乐灵山会相》主要在宫廷的宴会或仪式中演奏，《管乐灵山会相》通常作为宫廷舞蹈的伴奏音乐来使用。

{音乐2：《管乐灵山会相》中“三弦还入”、“念佛还入”/国立国乐院正乐团}





《灵山会相》 从上灵山开始到军乐演奏9曲，演奏时间长达1个小时左右。而在古代，《灵山会相》的演奏时间更长，有时候演奏《灵山会相》时，还在中间“三弦还入”与“下弦还入”之间添加宫廷音乐“寿延长之曲”，演奏结束后又接着演奏“千年万岁”等其他音乐，古人认为这样能使音乐更加齐全，因而又称为“周全会相”。后来，民俗音乐乐师们也时兴演奏风流音乐，因而衍生出“民间风流”，民间风流与丝风流不同的是曲调旋律变化丰富。

{音乐3：民间风流中的“界面、两清、羽调”/伽倻琴-文在淑、大笒-洪钟镇、长鼓-金正洙（音）}