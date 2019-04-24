韩国央行行长暗示降息

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韩国银行（央行）行长李柱烈12日对外暗示将采取降息措施。





李柱烈当天出席韩国银行成立69周年纪念活动并致辞就货币政策方向表示，将根据经济情况变化妥善应对。

李柱烈发言中最令人关注的是“根据经济情况变化妥善应对”表述。也就是说，若经济情况恶化，不排除通过采取降息政策提振经济的可能。





此前，李柱烈针对相关问题均以“当前并非考虑降息的时候”和“尚不需要通过降息应对经济不景气”的表述回应外界。





导致李柱烈改变立场的主要原因是中美贸易摩擦和半导体行业不振呈长期化等。李柱烈表示：“随着中美贸易摩擦加剧，导致全球贸易萎缩的可能性大增；同时，半导体行业景气复苏步伐也可能慢于预期。因此，国外环境发生巨大改变，制约韩国经济增长的不确定性进一步增大。”





李柱烈的上述发言也暗示了韩国央行有可能下调今年经济增长预期值。目前，韩央行预测今年韩国经济增长预期值为2.5%，预计修改后的预期数值将于7月18日公布。





分析认为，李柱烈本次发言意味着韩央行认为当前韩国经济发展低于预期，不仅暗示下调今年经济增长预期值，也考虑通过降息提振经济。





李柱烈本次发言并非意味着央行立即采取降息措施，但却表明他在坚持现有利率的立场上出现动摇。





尤其是李柱烈的发言也与美联储主席鲍威尔的发言如出一辙。鲍威尔对中美贸易摩擦引发的经济放缓表示忧虑，并表示将时刻注视贸易摩擦对未来美国经济带来的影响，将在必要时采取妥善措施保持经济扩张局面。





金融市场早在1个多月前便对降息充满期待。事实上，韩国今年第1季度经济增长率同比负增长，3年期国库债券利率一直低于基准利率，10年以上长期国债利率也降至基准利率以下。





韩国开发研究院（KDI）、经合组织（OECD）和国际货币基金组织（IMF）等多家国内外机构均建议韩国采取货币宽松，即降息措施；不仅如此，在金融货币委员会上，也有少数意见建议央行降息。





放眼国外，除美国以外的其他国家也纷纷采取货币宽松政策，最具代表性的非澳大利亚莫属。澳大利亚央行4日决定，将维持近3年的1.5%基准利率降至1.25%，澳大利亚与韩国一样，对中国经济依赖度较高。





总统府青瓦台也对经济下行感到忧虑，青瓦台经济首秘尹琮源9日表示，韩国经济下行风险增大，应采取更为积极的政策予以应对。

韩国央行最近一次降息为2016年6月，将基准利率降至1.25%；2017年11月和2018年11月各加息一次至目前的1.75%。





分析认为，若确定降息，那么韩国央行或将在今年第4季度举行的两次金融货币委员会上（10月17日和11月29日）采取行动。