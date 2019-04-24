文在寅发表“奥斯陆构想”

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韩国总统文在寅在对挪威进行国事访问时，发布了以“改变日常生活的积极的和平”为核心内容的全新对北构想。





在北韩与美国首脑在新加坡举行首轮会谈一周年之际，文在寅的全新构想将为半岛和平进程带来怎样的影响引发关注。

6月12日，韩国总统文在寅出席在奥斯陆大学举行的“奥斯陆论坛”，并发表以“积极的和平”为核心的“奥斯陆构想”。





“积极和平”是指在未发生战争等武力冲突的“消极和平”状态下，更进一步通过积极的交流与合作给国民生活带来帮助。因此，也称作“改变国民日常生活的和平”。





文在寅相信，“积极的和平”将成为引领半岛无核化与构建和平机制的大趋势，即当和平提高生活质量，人们积极的想法凝聚在一起时，因理念和思想所形成的心灵分裂将得到愈合，无核化与和平机制将在和平大潮中奋力流淌。文在寅还就半岛和平进程表示，这意味着东北亚最后一个冷战格局的完全解体。





文在寅在约22分钟的演讲中，谈到“和平”53次，“国民”25次，“韩半岛”15次，集中传递半岛和平信息。

与此相关的另一关注焦点是韩国政府已向北韩提议建设“边境委员会”。对于“改变日常生活的和平”，文在寅表示，首先应解决边境地区所遭受的损失，认为东西德成立的“边境委员会”就是相互合作的范例。





1972年，东西德根据基础条约设“边境委员会”，对火灾、洪涝和泥石流等自然灾害，环境污染等多个议题交换意见，共同寻找解决方案。通过该委员会，东西德即便在分裂之下依然保持沟通，在统一过程中起积极作用。





文在寅表示：“即便在人们抵达不了的边境地区也会发生火灾、病虫害、家畜疾病传染等情况，隐形的海上警戒威胁渔民捕捞权，若南北设立诸如东西德边境委员会这样的机构，对半岛和平进程会有很大帮助。”

“奥斯陆构想”是在北韩与美国首脑签署《6•12新加坡共同声明》一周年之际，两国对话陷入僵局下，金正恩委员长向特朗普总统转交亲笔信等出现变化迹象的情况下提出的。





文在寅强调，现在需要的并非新蓝图和宣言，而是相互加深理解和信任，确定进行对话的意志。对于目前北韩与美国对话陷入僵局，文在寅表示：“双方70年来的敌对之心已被融化，现在是相互累积理解和信任的过程。换言之，北韩与美国并非单纯陷入焦灼状态，而是为取得进展的过程”。





分析认为，文在寅总统本次表现出构建体现“积极的和平”的半岛和平机制的强烈意志，他在促进举行第三轮北韩与美国会谈中扮演的角色受到关注。