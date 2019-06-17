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家家都有的厨房有时也可能潜伏着最凶残的癌症隐患，而且不止一个！

1菜板：如果切菜板不常清洗，残留的食物残渣变质后，会在阴暗潮湿的环境中滋生黄曲霉菌，黄曲霉素毒性极强，1毫克就是致癌剂量。推荐您2种方法来清洗切菜板：①洗烫法，用硬刷和清水刷洗菜板，再用沸水烫一下，放在阳光下晾晒。②刮板浸盐法，每次使用菜板之后(特别是剁肉馅后)，刮去表面的食物残渣、余汁，用清水刷洗，然后放入盐水（浓度15%左右）中浸泡2小时，再取出晾干。

2注意含甲醛的海棉擦。甲醛，早已被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质，哪怕是长期接触低剂量甲醛，也可能引起慢性呼吸道疾病、月经紊乱、妊娠综合征、青少年记忆力和智力下降等问题。而且，甲醛的释放是一个缓慢而长期的过程。这一释放期长达10～15年，会对人体造成长期的、不可逆的危害。新买回来的清洁海绵最好先多次清洗，放置在通风处一段时间后再使用，因为甲醛极易溶于水。使用清洁海绵洗锅碗后，最好用清水将锅碗再冲洗一遍，随后将锅碗内水渍控干。也可以用最传统的老丝瓜芯洗碗，丝瓜芯的物理结构类似于海绵，清洁效果也不错。

3油壶：新旧油混合，加热或致癌。有油垢的油壶里面的残油发生油脂氧化和酸败程度远高于新油壶，如果把新买来的油直接倒入这个“被污染”的油壶里，新油也变得“危险”了。这种危险的酸败的油经过加热会烟大、呛人！更重要的是，它会产生很多可怕的致癌物质，食用后易中毒，出现急性呼吸、循环功能衰竭现象。建议大家小油壶每周清洗一次。每次倒入小油壶的量够一周就行，这样可以保证尽量吃到新鲜食用油。新旧油别混着吃，否则油壶里的那点油底子会成为一壶新油的氧化催化剂，加速变质。而且油壶离灶台远点，尽量避免高温环境。

4抽油烟机油垢不清洗，或诱发肺癌。抽油烟机最主要的作用是减少油烟对掌勺人身体的伤害。但如果不常清洗，沉积了大量油污，不仅使排气不顺畅，而且酸败的油垢遇热挥发后，还可能产生致癌物质，如果这些气体不尽快排出室外，长期被人体吸收，会对呼吸系统产生危害，有诱发肺癌的可能。油烟机一般使用6个月后，就需要深度清洗；如果油烟较多，应缩短清洗周期。炒完菜不要马上关油烟机。油烟机排除废气也是需要时间的，炒完菜后，让油烟机继续运转3~5分钟，确保有害气体完全排出。

5新买的仿瓷餐具甲醛超标，可能致癌。市面上有些劣质仿瓷餐具甲醛超标严重，即使是有正规标识的仿瓷餐具，使用时间也最好在1到3年，因为使用时间过长餐具表面可能会出现裂纹，盛放高温食物会溶出有毒物质。最好将新买的仿瓷餐具放在沸水里加醋煮两三分钟，让有害物质释放出来。此外还要注意不能放入微波炉中使用，防止释放出有毒物质。且不要长时间盛放酸性、油性、碱性食物。





（文中窍门来自刘畅听友）