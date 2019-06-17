韩代表队获得国际足联U-20世界杯亚军 开启韩国足球新时代

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韩国男子足球代表队在2019国际足联20岁以下（U20）世界杯上斩获亚军可谓开启了韩国足球史新时代。虽然代表队以1比3不敌乌克兰队无缘冠军，但这是韩国队史上第一次挺进决赛，与之前大多止步16强的成绩相比不可同日而语。

实际上，最初国民对于韩国队出征U20世界杯并未抱有太多期待。这是因为虽然代表队在去年的U19亚洲足球青年锦标赛上获得亚军，但表现差强人意。再加上预赛分组并不乐观，韩国队所在的F组集结了阿根廷、葡萄牙和南非等强队，被称为“死亡之组”。小组赛中，韩国队负于葡萄牙队，战胜南非队，以1胜1负的成绩进入最后一轮比赛。在必须战胜阿根廷队才能进入16强的情况下，韩国队以2比1赢得了胜利。16强战中，韩国队1比0战胜日本，8强战中又战胜塞内加尔队晋级4强。这是继1983年世界青少年足球锦标赛踢入4强后，时隔36年再创佳绩。在4强战中，韩国队以1比0战胜厄瓜多尔队，成功晋级决赛。这是韩国男足首次挺进国际足联主办的大赛决赛，为韩国足球史写下浓墨重彩的一笔，也令球迷们无比振奋。

韩国代表队此次在2019年国际足联20岁以下（U20）世界杯斩获亚军，创造了韩国足球史上最好成绩。实际上在2000年以后，韩国队未能延续1983年墨西哥世界青年足球锦标赛上创造的4强辉煌，在国际足联20岁以下（U20）世界杯各届比赛中不是遭遇小组淘汰，便是止步16强、8强，成绩多少有些令人失望。

此次世界杯韩国队的表现显示出韩国足球正在坚实的基础上，逼近世界水平。教练郑正溶的领导能力，队员们团结一心的凝聚力也大放光彩。年仅18岁的小将李康仁被国际足联评选为最佳球员，成为继2005年荷兰世界杯梅西之后，14年来最年轻的金球奖得主。另外，U20代表队的大多数选手都是活跃在K联赛的选手，这一点也具有积极意义。这次韩国代表队创下韩国男足史上首次摘得国际足联主办大赛亚军的纪录，也让人们更加期待韩国足球整体水平能够更上一层楼。