冬虫夏草“掌门人”—— 韩国“BIOARA”公司

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韩国企业带来的一些新想法总能给全球经济带来新的变化。今天，我们将带领大家走进韩国“BIOARA”公司，这是一家专门从事开发、生产和分销冬虫夏草的公司，这是一种以其独特的药用价值而闻名的菌类植物，让我们与公司总经理朴俊浩（音译：박준호）先生一道聊一聊他们公司。





冬虫夏草、人参和鹿茸，自古以来就被认为是中国三种最好的保健药物。据说，上世纪从中国古代皇帝秦始皇到邓小平等众多中国领导人都会享用这种罕见的冬虫夏草。冬虫夏草是一种寄生真菌，生长在昆虫幼虫身上。与其他蘑菇不同，这种神秘的真菌冬季在昆虫体内孵化，在夏季变成蘑菇，有助于增强免疫系统并具有抗癌、抗炎和解毒作用。韩国“BIOARA”公司首席执行官金孝珍（音译：김효정）女士在研究生学习时研究了冬虫夏草的用途，她开始对如何将其商业化和成立韩国“BIOARA”公司产生兴趣。带着“为人们提供健康”的愿景，金女士于1986年开始大量生产冬虫夏草，并推动了冬虫夏草的研发。





韩国“BIOARA”公司关注到了来自世界各地的研究论文，并与韩国国家食品协会进行了联合研究。因此，公司成功开发出了一种新的冬虫夏草品种ARA301，虫草素含量极高。虫草素是一种抗菌物质，已可以提高免疫力。 为确保最佳的产品质量，公司还拥有独特的种植设施。





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已知的冬虫夏草难以人工培养，因为真菌对温度和湿度高度敏感。要非常小心地管理种子，因为受污染的种子会造成很大的破坏。为了防止这些潜在问题的出现，韩国“BIOARA”公司对首尔市中心的室内种植设施进行了大胆投资。对于公司来说，建立基于物联网以及信息和通信技术的智能农场耗资巨大，这是首尔唯一的农业设施。公司能够有效缩短农场与加工厂之间的行程距离，更有效地调节湿度和温度，并防止有害昆虫的损害，智能农场最终有助于提高产品质量。韩国“BIOARA”公司不懈的研发，植入高科技系统，使其产品在2015年成功实现商业化。





韩国“BIOARA”公司将纳米发酵技术应用于萃取过程，以确保人体吸收率达到50％或更高。它还严格遵循其原则，即不添加任何甜味添加剂或防腐剂，仅使用韩国天然成分。尽管如此，这款虫草仍然具有令人喜欢的甜味，人们非常喜欢食用它们。“Bonchowi”品牌产品一进入市场，就在市场上受到好评。不幸的是，仿制产品的出现对公司造成了打击，但韩国“BIOARA”公司并没有因挫折而气馁，它大胆地接受这样一个事实，保证产品品质。正是这种逆向营销策略帮助公司成功克服危机，甚至进入海外市场。





目前，韩国“BIOARA”公司的产品出口到13个不同的国家，包括越南、中国和菲律宾。公司能够在韩国以外的地方找到更多市场，以发挥韩国冬虫夏草的优势。正是韩国“BIOARA”公司的这种坚持，它给韩国当地农业和健康产品开发商带来了希望。