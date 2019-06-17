美中贸易战影响韩国企业

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比随着美中贸易战越演愈烈，韩国公司已经卷入了美中之间的贸易战中。美国已对中国最大的电信设备制造商华为公司实施制裁。当然，中国也发出警告，将实施反制措施。世界两大经济体之间不断升级的贸易争端正使许多韩国公司陷入困境。今天，我们邀请到了韩国美中经济研究所的赵容赞（音译：조용찬 ）先生，与他共同聊一聊美中贸易战给韩国企业带来的影响。





美国和中国正在争夺5G时代引领者的位置，并为此展开激烈的争夺战。华盛顿在这场高科技战争中的最终目标是将华为赶出5G网络。为此，美国可能会将那些拒绝加入制裁的公司列入黑名单。在6月7日举行的首尔安全论坛上，美国驻韩国大使哈里哈里斯表示，美国比较关注的是5G网络在韩国广泛应用后的安全问题，但他对美国和韩国充满信心，因为作为最亲密的盟友，韩美两国将共同解决所有这些问题。显然，美国正在向韩国施加压力，要求韩国采取行动，停止与华为的业务往来。美中贸易冲突不仅仅是针对贸易不平衡，更多的是争夺在整体经济、尖端科技和国家安全等领域至高无上的地位。最初的贸易战正在扩展到世界两大经济体之间的霸权斗争。在美中的竞争中，韩国公司被要求选择他们希望支持的一方。





5月15日，美国总统唐纳德特朗普签署了一项行政命令，禁止美国公司与被认为对国家安全构成威胁的外国电信公司有任何业务往来。第二天，美国商务部将华为和近70家分支机构列入美国供应商的实体名单。美国一直在敦促包括欧盟、加拿大和澳大利亚在内的盟国放弃华为的5G网络服务设备。韩国也面临着来自美国要求抵制华为的压力。





如果像三星电子和SK海力士这样的韩国芯片制造商加入以美国为主导的针对华为的制裁，他们将不得不大幅减少与中国合作伙伴的贸易。华为是三星电子的五大客户之一。尽管三星公司在智能手机市场中与中国华为公司竞争，但是三星向华为提供半导体和显示器。对于韩国SK海力士公司，其总销售额的近一半来自中国。不仅是芯片制造商，还有其他在中国投资的韩国制造商也将受到重创。业内人士称，韩国四大商业集团中有多达30至40家子公司在中国经营生产基地。





三星电子在西安生产NAND闪存芯片，而SK海力士则在无锡经营一家DRAM工厂。这两家公司每年分别为华为提供价值约45亿美元的芯片产品。另一家韩国科技公司LG电子公司在包括南京在内的八个中国地区运营生产线。LG Display还计划今年下半年在广州开始大规模生产有机发光二极管OLED面板。但如果韩国加入美国对华为的制裁，韩国在华工厂可能面临北京的制裁。





在美中贸易争端中，韩国公司最担心的是中国可能对其在中国的工厂实施制裁。如果韩国公司加入以美国为首的抵制华为行列，并停止向中国科技公司提供产品的话，中国商务部极有可能将韩国公司列入黑名单。还记得几年前韩国部署美国高空区域防御系统萨德系统，韩国公司不得不承受来自中国的经济报复，例如，北京方面以消防和卫生法规为由，制裁了韩国零售连锁店乐天玛特。2017年3月，中国99家乐天玛特中有87家面临停业。去年，乐天玛特不得不退出中国。同样在2017年，乐天上海食品公司的巧克力工厂被勒令停止运营。这家公司是乐天公司与美国巧克力制造商好时（Hershey）的合资企业。如果中国当局对韩国半导体工厂实施制裁，对生产基地卫生和环保问题提出质疑，这将给韩国企业带来灭顶之灾。





据《纽约时报》报道，中国政府最近召集了全球IT公司，并警告说如果他们加入特朗普政府对中国和华为的制裁，将会产生可怕的后果。有人担心，在两个超级大国之间的激烈拉锯战期间，韩国可能很难置身事外，中国在对萨德的报复中证明了这一点。如果出现这种情况，韩国依赖出口的经济将面临严重挫折。去年，中国和美国是韩国最大的两个贸易伙伴，占其出口总额的近40％。上个月，中国占韩国半导体出口总额的78％左右。但一些分析师指出，制裁华为的举措对于三星公司来说可能并不完全是个坏消息。





就去年全球5G网络设备市场份额而言，华为排在第一位，其次是爱立信，诺基亚和三星。但在今年第一季度，三星电子在5G设备市场和智能手机市场中排名第一。显然，华为正在被三星所取代，三星似乎在某种程度上受益于美国对华为的制裁。美中贸易紧张局势也可能对韩国对美出口产生积极影响，今年第一季度，美国市场上中国进口商品总额同比下降了24.7％，主要涉及受进口限制的中国产品，而来自韩国的产品进口涨幅达20.5％。自去年7月以来，美国在三个不同的领域对中国进口产品征收最高25％的关税，这帮助韩国、台湾和越南等一些国家增加对美国的出口。在美国市场，去年韩国产品的市场份额为3.4％，今年这一数字上升到4.1％。





在全球5G移动电信设备和智能手机市场上，华为正在与三星电子展开激烈竞争。因此，对中国公司的制裁可能是韩国公司的机会。三星公司计划到2020年在全球5G通信设备市场上占据20％的市场份额，同时希望增加其全球智能手机销量。去年，华为智能手机销量约为2.05亿部，但如果中国公司收到美国的制裁，其他手机制造商可能会扩大其市场份额。然而，对华为的长期制裁将对整个行业产生负面影响。IT设备需求萎缩将导致芯片价格下降，弃用华为5G设备可能会放缓5G网络建设的进程。最好的情况是，美国和中国在本月底的G20峰会上解决贸易争端。然而，如果他们未能达成妥协，韩国将不得不应对各种突发事件。





有人说，韩国需要在美国和中国之间做出选择，但是韩国不应该为了自己的国家利益而树敌。一方面接近美国，并与中国保持友好关系，韩国需要促进政府、行业和学术界之间的交流，并争取更多的合作。企业部门应该制定应急计划，以应对最坏的情况。美中之间的全面贸易战可能使全球经济损失6000亿美元。这一后果可能对韩国经济造成更大的打击，因为韩国经济在很大程度上取决于两个主要经济体。在美中两国的霸权竞争中，韩国需要密切关注并战略性地采取平衡举措。





韩国政府在美中两国的争端中将不得不以平衡的方式执行其外交政策，以防止发生另一场萨德危机，最大限度的减少贸易战对韩国企业的影响，保障韩国经济持续平稳健康发展。