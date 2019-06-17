习近平20至21日对北韩进行国事访问

ⓒYONHAP News

中国国家主席习近平对北韩进行访问是否能为北韩核对话带来新突破引人注目。习近平2008年曾以中国国家副主席身份访北，此次则是其就任国家主席后首次访北。





自去年美北进行对话后，此次是北中首脑第5次进行会晤，体现出双方关系密切和需要积极保持合作。北中双方都需要获得对方的支持，北韩与美国进行核谈判，亟需中方的鼎力支持，而中国与美国针锋相对，也需要将北韩纳入其影响势力范围内。





河内会谈破裂后，北韩虽然试射导弹进行武力示威，但表现出仍愿与美国重启对话的意志。在美北发表6.12联合声明一周年之际，金正恩向特朗普发送了亲笔信，特朗普宣称收到了一份美好的信。此外，金英哲和金与正等负责此前美北会谈的领导人物也重新露面，显示出北韩拟定对美谈判的新战略已告一段落。有分析认为，此前金与正等人在河内会谈后未曾露面是因为被追究会谈破裂的责任，受到了惩罚。





中国国家主席习近平何时访北是海内外媒体一直关注的焦点，但习近平访北始终未能成行。有分析认为，在北韩看来，在中国未能做好充分准备的情况下，也就是在北韩遭受制裁的情况下，中国未能向北韩提供令其感到满意的帮助，导致习近平未能立即对北韩进行回访。目前，北韩急需粮食援助，国际机构也在积极对北韩提供人道援助，中方可借此机会大规模援助北韩。有分析认为，中国此次将为北韩提供大量的粮食和化肥援助。





在习近平即将访北的消息传出后，美国再次强调北韩必须实现最终、可完全验证的无核化(FFVD)，意在向中国施压。韩国政府表示，期待习近平主席访北为无核化谈判带来帮助。韩国外长康京和也曾表示，北中进行沟通将对韩国实现无核化和构建和平的目标起到积极作用。