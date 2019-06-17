韩政府谨慎处理日本要求成立仲裁委员会问题

ⓒYONHAP News

日本根据《韩日请求权协定》的有关规定，要求成立被强征劳工索赔案仲裁委员会。1965年，韩日签署了《请求权协定》，第3条第2项规定在任何一方提出仲裁要求的30天内，双方需选派一名仲裁委员。本月18日是日本政府要求成立仲裁委员会的第30天，韩国政府并未选任仲裁委员，韩国不能接受日本有关成立仲裁委员会的要求。韩国外交部发言人金仁澈当天表示，韩国政府尊重大法院的判决，谨慎处理相关问题。





日本要求成立仲裁委员会是因为韩国大法院裁定日本企业应向被强征受害者提供赔偿。韩国大法院去年宣判，尽管韩日签署了《请求权协定》，但仍需认定被强征受害者的个人索赔权。大法院于去年10月30日裁定日本新日铁住金向被强征劳工每人赔偿1亿韩元。大法院于11月29日对日本三菱重工业也作出类似的判决。





日本一再主张韩日已签署《请求权协定》，完全结束殖民统治韩国时期的赔偿问题。所谓《韩日请求权协定》是指日本向韩国提供推动经济发展的资金，从而完全解决韩日间的索赔问题。根据该项协定，日本共向韩国提供5亿美元，其中无偿提供3亿美元，贷款2亿美元。对于当时资金短缺的韩国来说，这笔资金无疑是推动经济发展的基本力量。





此次日本根据协定要求成立仲裁委员会，韩国则认为个人索赔权仍然有效，即日本坚持协定，韩国则以法律为根据。根据《韩日请求权协定》的规定，如果任何一方未任命仲裁委员，各方需另行指定第三国仲裁委员。但有观点认为，双方采取这一方式的可能性并不高。即使日本要求选任第三国仲裁委员，韩国也不会赞同。