韩政府提议以韩日企业捐款向被强征受害者提供补偿

ⓒKBS News

针对韩国大法院对被强征劳工索赔案作出的判决，韩国政府已向日本提议，以韩国与日本企业自行捐款的方式筹募财源，向受害者提供补偿费。此前，日本政府要求韩方依据《韩日请求权协定》成立仲裁委员会，成立仲裁委员会的截止日期为18日，但韩国政府尚未对此问题做出任何决定。





韩日于1965年签署了《请求权协定》，第3条第2项规定在任何一方提出仲裁要求的30天内，双方需选派一名仲裁委员。本月18日是日本政府要求成立仲裁委员会的第30天，韩国政府并未选任仲裁委员，韩国不能接受日本有关成立仲裁委员会的要求。韩国外交部发言人金仁澈当天表示，韩国政府尊重大法院的判决，谨慎处理相关问题。





日本要求成立仲裁委员会是因为韩国大法院裁定日本企业应向被强征受害者提供赔偿。韩国大法院去年宣判，尽管韩日签署了《请求权协定》，但仍需认定被强征受害者的个人索赔权。大法院于去年10月30日裁定日本新日铁住金向被强征劳工每人赔偿1亿韩元。大法院于11月29日对日本三菱重工业也作出类似的判决。





日本一再主张韩日已签署《请求权协定》，完全结束殖民统治韩国时期的赔偿问题。所谓《韩日请求权协定》是指日本向韩国提供推动经济发展的资金，从而完全解决韩日间的索赔问题。根据该项协定，日本共向韩国提供5亿美元，其中无偿提供3亿美元，贷款2亿美元。对于当时资金短缺的韩国来说，这笔资金无疑是推动经济发展的基本力量。





韩国外交部一位人士19日表示，包括日本企业在内，韩日两国企业自行捐款筹募财源，向受害者提供补偿费，当事者进行和解的方式较为妥当，韩方已向日本政府提出该项建议。有分析认为，日方坚持韩日已签署《请求权协定》，被强征劳工赔偿问题已完全获得解决的立场，因此是否能够接受韩方的提议尚不可知。