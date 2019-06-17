已故韩国前第一夫人李姬镐女士的人生历程

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同已故韩国前总统金大中一道反对军事独裁、争取女权和民主自由，并为改善南北韩关系、促进韩半岛和平而努力的李姬镐女士于6月10日与世长辞，享年97岁。





李姬镐女士可说是韩国第一代女权运动家。她在大学时期献身于女权运动，同金大中前总统结为夫妻后，因极力对抗军事政权而度过一段漫长的艰难岁月。





成为第一夫人后，李女士经常参加妇女团体举办的活动，为伸张女权不遗余力，金大中前总统去世后也访问北韩，为改善南北韩关系作出了努力。





李姬镐女士出生于1922年，她的父亲是医生，家庭环境较为富裕。首尔大学毕业后，李女士前往美国留学深造，回国后加入基督教女青年会，积极展开社会活动。





1962年，李姬镐女士和金大中前总统结为夫妻，1972年至80年代初期，金大中前总统经历软禁、流亡国外、被绑架、囚禁、判处死刑等遭受军事政权迫害时，李女士总是伴随其身边，给予鼓励和支持。





2000年6月，时任韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日在平壤举行历史性会晤时，李姬镐女士作为韩国第一夫人陪同金大中总统访问北韩，为改善南北韩关系、促进韩半岛和平作出努力。





2011年12月，北韩国防委员会委员长金正日逝世后，李姬镐女士直接前往北韩吊唁，并与北韩政权接班人，即现任北韩国务委员会委员长金正恩会面。





当时，李姬镐女士是以回访形式访问北韩的。2009年8月韩国前总统金大中逝世后，北韩曾派遣由劳动党中央委员会秘书金己男率领的6人吊唁团访问首尔。因此，2011年12月北韩国防委员会委员长金正日逝世后，李姬镐女士直接前往北韩吊唁，并与北韩政权接班人金正恩会面。





据悉，在李明博政府和朴槿惠时期也曾推进南北韩首脑会谈，李姬镐女士也为此扮演桥梁角色，但未能得以实现。





2011年12月26日，李姬镐女士以两天的日程访问平壤时，祖国和平统一委员会部长金成惠等12名北韩方面人士到开城来，以最高礼遇迎接李女士和吊唁团。





2015年8月，李姬镐女士应北韩国务委员会委员长金正恩的邀请再次访问北韩。





在南北韩关系极度恶化的情况下，李姬镐女士在已故北韩国防委员会委员长金正日逝世三周年之际，向北韩送去花圈和亲笔信。





第二年，北韩国务委员会委员长金正恩通过亲笔信邀请李姬镐女士访问北韩。





2015年8月5日，当年93岁的李姬镐女士以四天的日程访问北韩，并前往平壤产院、玉流儿童医院等地，赠送了儿童用毛织帽子和医药品。





当时，李姬镐女士虽然未能与邀请她的金正恩委员长会面，但是她与北韩的关系非比寻常，因此有人认为北韩或许会派遣吊唁团到李姬镐女士的灵堂吊唁致哀。





李姬镐女士逝世的消息通过治丧委员会传达给北韩后，北韩将作出何种反应引人关注。





有观测认为，北韩或许会派遣吊唁团前来吊唁致哀，但是北韩没有派遣吊唁团，只在板门店向韩方转交了金正恩委员长的唁电和花圈。





如果北韩派遣吊唁团前来韩国，有可能成为恢复南北韩关系的重要转折点。因为韩国前总统金大中逝世后，北韩派遣吊唁团前来韩国，并拜访时任韩国总统李明博，转达了北韩国防委员会委员长金正日的口信。





不论如何，由于韩国政府计划推进南北韩首脑会谈，并与北韩方面进行接触，因此北韩或许会在近期内作出相关反应。





2009年8月韩国前总统金大中逝世后，北韩立即派遣吊唁团前来韩国，并与李明博政府首次举行高层对话，且在韩国多停留一天拜访了李明博总统。





但是此次北韩没有派遣吊唁团，仅由劳动党中央委员会第一副部长在板门店北韩一侧“统一阁”向韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶转交北韩国务委员会委员长金正恩名义的唁电和花圈。尽管如此，李姬镐女士逝世后，韩半岛局势出现了变化迹象。





李姬镐女士留下了祈愿韩半岛和平统一的遗嘱。正巧在李姬镐女士逝世后传来了一些好消息。如，美国总统特朗普收到北韩国务委员会委员长金正恩亲笔信的消息，南北韩或许在近期内举行首脑会谈的消息等。因此，不久的将来有可能如李姬镐女士所愿，找到韩半岛走向和平统一的突破口。





文在寅政府成立后，已举行三次南北韩首脑会谈，如果第四次南北韩首脑会谈得以举行，有可能比过去三次会谈取得更大的成果。因此，我们必须密切关注正在发生变化的韩半岛局势。





在第二次美北首脑会谈无果而终，美北无核化协商陷入胶着状态的情况下，北韩国务委员会委员长金正恩向美国总统特朗普发送亲笔信，这提高了重启美北无核化协商的可能性。





在南北韩关系处于紧张对立的时期，李姬镐女士为维护韩半岛和平作出了不懈努力。如今，她的人生虽然画上了句号，但是祈求韩半岛和平统一的心愿，正在为南北韩和解合作创造着新的转机。