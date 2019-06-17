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北韩居民因出行受到限制且难以利用汽车，因此自行车是北韩居民最重要的交通工具，但是近来这种情况发生了变化。





目前在平壤市内随处可见出租车和满载乘客的大巴车等公共交通工具。





继服务与汽车的合成词“服务车”掀起物流革命后，北韩的公共交通也发生了变化。





与2010年以前相比，2010年以后的北韩公共交通发生了很大的变化。





2010年以前，北韩的运输体系不够完善，无法满足居民交通需求，但是2010年以后，因出租车、服务车等公共交通工具大幅增加，北韩居民可随时利用这些交通工具到自己想去的地方，可以说基本上满足了北韩居民的交通需求。





虽然生活在僻远地区的北韩居民尚难以利用这些交通工具，但是能满足大城市居民的交通需求。





最近可窥视北韩市场化进展的另一现象是不断扩大的公共交通覆盖面。





上世纪90年代中旬北韩陷入经济困境后，铁路等公共运输服务难以发挥其效用，因此北韩居民开始利用多种多样的交通工具进行货物运输。





以名为“服务车”的非法运输工具为首，大巴和出租车等公共交通工具急剧增加。





2012年金正恩委员长执政后，在全国各地兴建和扩建综合市场，在市场里做生意积累财富的部分“钱主”从中国等地购买大巴、中巴、轿车等开展运输服务，这为北韩公共交通的发展起到了推进作用。





由于北韩不允许人民私自拥有车辆，“车主”必须付费借用机构或企业所的名义运营大巴或出租车。其中，出租车是利用人数较多、运行范围较广的公共交通工具。





为运营出租车必须到“事业所”去登记报备且每个月向事业所缴纳一定金额的费用，剩余的收入都归为己有。由于收入多寡在于自身载运多少乘客，出租车师傅们都在马不停蹄地努力工作。





此外，北韩的出租车按车辆行驶里程计费，因此市场商人们经常两三人合乘一辆出租车以节省车资。





一般来说，服务车只能在指定的停车场上下车，但是出租车会把乘客送到其要求的目的地，快捷而又方便。





过去，出租车对北韩居民来说是非常陌生的交通工具。因为在北韩社会主义体制下，为个人业务或出行而乘坐带有司机的车辆是难以想象的事情。但是金正恩委员长执政后出租车急剧增加，目前在平壤运行的出租车约有6千辆左右。





以平壤冷面驰名的“玉流馆”前，经常可见等待乘客的出租车，在与中国交界的北韩边境城市也能看到很多出租车。此外，最近还出现了外表华丽，可以呼叫的出租车。





北韩出租车起步价为2美元。在北韩，2美元可以买4公斤大米，因此一般人坐不起出租车，但是市场商人经常乘坐快捷方便的出租车到处去谈生意、做买卖。





尽管如此，一直以来平壤市最主要的交通工具仍是地铁。





平壤的公共交通体系可以说跟韩国一样以地铁为核心，平壤市民们在上下班或外出的时候视情况乘坐公交车、有轨电车或地铁。





平壤地铁有两条线路——千里马线和革新线，但是地铁运营里程较短，尚未覆盖平壤全市。因此，很多人下地铁后还要换乘公交车或有轨电车前往目的地。





平壤地铁比首尔地铁早一年于1973年开通，刷卡进站方式跟韩国没有很大差异，但是平壤地铁只有两条线路，即纵贯南北向的“千里马线”和横贯东西的“革新线”。





1987年，北韩开通“万景台线”，但是这条线路为“千里马线”的延长线。目前，平壤地铁线路全长仅为34公里。





由于平壤地铁运营里程较短，平壤居民经常利用公交车和有轨电车。将电车车顶上的两根“集电杆”与架空电线连接，利用电力在轨道上行驶的有轨电车，以平壤站为中心，途经主要地铁站、商业区和住宅区。





2012年，也就是在已故北韩国家主席金日成诞辰100周年那一年，北韩推出新型有轨电车，但因有轨电车只有4条线路而难以承担300万平壤市民的交通需求。





此外，北韩因电力供应短缺而使有轨电车难以顺利运行，因此逐渐由公交车替代有轨电车的角色，并在此过程中出现了所谓的“挣钱巴士”。





“挣钱巴士”是指载运乘客和货物，为公司挣钱的巴士。一般的公交车是收取“国定票价”为乘客提供运输服务的大巴，但是“挣钱巴士”收取高价车费，为公司牟利和在黑市购买汽车燃料。





尽管如此，国家也为“挣钱巴士”供给部分燃料。北韩由各地区的炼油供给所供给汽车燃料，但是在供给不足的情况下，“挣钱巴士”公司不得不到黑市去购买从中国等地走私进来的燃料。





此外，北韩市场若有短缺的东西，边界地区的走私组织就会立即采取行动，将市场所需物品走私进来谋取暴利，这是他们的生存方式。





私人运营的“挣钱巴士”通常可坐20人左右，价格比一般公交车贵10倍左右。这是因为除国家供给的燃料外，“挣钱巴士”公司还要花钱从黑市购买汽车燃料。





北韩居民之所以利用车票昂贵的“挣钱巴士”是因为如果上班迟到就会被扣除一天的口粮。





北韩以职工住处到工作单位间距离最短化为原则，因此交通需求并不很大，公交线路长度通常都在30公里以内。





上世纪80年代后，北韩当局开始运营连接各大城市，线路长度在200至300公里的长途巴士，近来因北韩新兴富豪“钱主”运营的大巴车大幅增加，连接北韩主要城市的长途巴士在频繁地运行中。





如此这般，市场带动北韩经济发展，从而提升了北韩居民的生活质量。





进入2010年后，北韩内需市场逐步改善向好，且轻工业产品和生活用品提升国产化比重。





目前，北韩经济在微观层面有所发展，但在宏观层面仍有困难。不论如何，与2010年以前相比，北韩居民的消费水平和生活质量确实提高了不少。





北韩公共交通的发展并不意味着北韩社会整体的变化与发展，但是将为北韩推进全面深化改革和市场经济的改革进程起到积极作用。因此，北韩将出台何种符合新时代的经济社会改革措施，引人关注。