《漫话国乐》 关山戎马 / 楚汉歌 / 贝贝巫戏





李光洙是韩国文坛上具有传奇色彩的大作家。在日本殖民统治韩国时期，李光洙以《泥土》、《无情》等文学作品著称，深得国人的喜爱，对韩国近代文学做出了极大的贡献。与此相反，李光洙是韩国家喻户晓的亲日派，2009年记载亲日派亲日叛国行径的《亲日派人名词典》公诸于世，在这本书中，在众多亲日派中，李光洙的注解最长。然而李光洙在韩国文学领域占有举足轻重的地位，被视为“烫手山芋”，既不能贬低，也不能加以推崇。





李光洙小时候的名字叫李宝镜，可他后来听了以汉诗为歌词谱曲的诗唱《关山戎马》后深受感动，由于仰慕歌词的作者，朝鲜王朝后期著名文人申光洙，就跟着文人的名字改名为李光洙。





《关山戎马》的原题为《登岳阳楼，叹关山戎马》，这是申光洙在科举考试中，以中国大诗人杜甫的唐诗《登岳阳楼》为题材创作的七言绝句，描写了登上岳阳楼感叹关山之战，那寂寞与迷茫的心境，后来成为诗唱的歌词广为流传， 成为最具代表性的诗唱，也许是因为那优美的诗歌与哀婉动听的旋律触动了人心吧。

{音乐1：《关山戎马》/金光淑}





相传，申光洙的《关山戎马》一经问世，马上引起热烈反响，尤其被平壤地区的妓女歌颂。申光洙还留下了相关记录，在一篇文章中描写了去平壤游览时一个叫牡丹的妓女歌唱自己的诗的情景。申光洙在文章中称赞道：

“当我在西州逗留时与牡丹共度，

咱们一同登上大同江边迷人的亭子，

有时一同乘坐如诗如画的船只游船，

灯前、月夜下都在一起。

每当牡丹以我的诗《关山戎马》一展歌喉，

她那动人的歌喉连天上的云雾也受感动而停止了流动。”





据说之前申光洙因妻子离世悲痛地到处彷徨，当他眼见靓丽的女人在大同江上歌唱自己的诗，一定会非常感动的。相传诗唱《关山戎马》从此流传到很多地区，迄今流传下来的是平壤等西道地区的《关山戎马》。西道地区音乐的特点是带有鼻音，曲调哀婉凄美，这一特点刚好与《关山戎马》的情绪相符合而更加动人。





西道坐唱《楚汉歌》的背景为中国秦国末期，这首歌描写了项羽与刘邦为了争天下展开楚汉战争的故事。在此战争中，项羽被刘邦指挥的诸侯60万联军所败，刘邦建立了为中国文化奠定基础的汉朝。楚汉战争扬名中外，相关的象棋在韩国广为流传，以京剧为题材的中国电影《霸王别姬》也人气火爆。

{音乐2：《楚汉歌》/吴福女}





韩国也有来源于楚汉战争的成语“四面楚歌”。在楚汉战争中，刘邦取消当初互不侵犯的约定，决定趁项羽衰弱时消灭他，就把开往彭城的项羽紧紧包围在垓下。当时刘邦为了打击项羽军的士气，让自己的军队唱起楚国的民歌。夜里听见从四周传来的楚歌，不仅项羽大惊，让兵士已经很少，粮食短缺的楚军也丧失了斗志，最终败给了刘邦。可见一首歌能左右一个国家的命运。从此人们就用这句成语形容人们遭受各方面的攻击而陷入孤立窘迫的境地。





西道音乐《贝贝巫戏》采取盘索里形式，一名艺人在长鼓的伴奏下说唱长篇叙述性故事，因此又称为“西道盘索里”。以前，每逢佳节，在电视节目里必会传出“来啦~贝贝来啦”的歌喉，那就是李殷官名唱表演的《贝贝巫戏》。





《贝贝巫戏》的情节其实很简单，讲述了平壤的一位富人家因独生女贝贝夭折，由于思念女儿，但愿与女儿的灵魂见面，就请来各地的巫婆与巫师举行巫术的故事。最精彩的部分是，一个流氓听了富人家为女儿的灵魂举行巫术的消息，就装扮成巫师给富人家举行巫术，然后偷走了富人家曾为女儿结婚准备的嫁妆。以前《贝贝巫戏》深得观众的喜爱，除了可以欣赏各地的音乐以外，还警告人们不要被迷信迷惑，把全部财产交给骗子。

{音乐3：《贝贝巫戏》中“假巫师举行巫术”/李殷官}