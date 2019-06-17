BoA全新原创歌曲《Feedback》清凉一夏

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歌手BoA日前发行全新单曲《Feedback》，在去年10月发行第9张正规专辑《WOMAN》后，时隔8个月再为歌迷呈献新作品。

《Feedback》是一首融入Funky元素的舞曲，歌曲为在大胆直率的表白后，希望获得对方的肯定的内容，展现出女生在爱情中自信的一面。歌曲的说唱部分则是由当红rapper NUCKSAL（李俊英）担当，让歌曲更具可听性。

值得关注的是，《Feedback》是BoA又一首包揽词、曲、编的作品。BoA自2012年发行的专辑《Only One》起，其原创作品便获得歌迷肯定，其后BoA发行的专辑中，原创音乐也成为歌迷最为期待的部分。

此次发行的虽为单曲，但《Feedback》依然拍摄了MV。迎合歌曲大方表白的主题以及即将入夏的时节，MV的色调也十分明快，清凉感十足。

近年来，BoA的音乐已不仅仅拘泥于主流，而是主动挑战更多新的音乐风格，BoA本人也努力将自己独特的音乐想法融入新作品中，为歌迷展现全新的视听感受。此外，BoA也越来越多地与不同风格的歌手合唱歌曲，也让歌迷看到了其更多的可能性。BoA在东方神起允浩的solo专辑中也参与了合唱，让歌迷倍感惊喜。