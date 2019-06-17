NCT127《Superhuman》人气持续飙升 将赴欧洲举行巡演

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NCT127在继北美、拉美巡演后，即将登陆欧洲开唱。

NCT127将于6月26日在俄罗斯圣彼得堡ICE Palace拉开此轮欧洲巡演序幕，随后将继续前往莫斯科（6.29）、英国伦敦（7.7）、法国巴黎（7.10）举行演唱会，以独具个性、充满活力的演出，与欧洲歌迷共度音乐时光。

在前往欧洲之前，NCT127还将于6月21日~23日在泰国举行3场演唱会。此次演出原本仅计划举行2场，但由于当地歌迷反响热烈，演唱会门票实现秒光，因此临时决定加开一场，彰显NCT127在泰国的超高人气。

名为“The Origin”的此次世界巡演，于今年1月从首尔开始至今，在新泽西、亚特兰大、迈阿密、休斯顿、芝加哥、洛杉矶、多伦多、墨西哥城、大阪、广岛、福冈等全球20座城市共举行29场演出，接下来将继续登陆亚洲及欧洲城市。

不久前发行的新专辑《Superhuman》也再次让全球范围内创造佳绩。在“Billboard 200”榜单中最高排名第11位，还在Billboard旗下“艺人榜“中最高排名第6，并在“最佳专辑销量榜”“数字专辑榜”“独立专辑榜”“世界专辑榜”4个专辑类榜单中摘得冠军。除此之外，还在全球25个国家和地区的iTunes榜单中排名第1，显示出世界级韩流团体的人气威力。