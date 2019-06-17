TWICE日本单曲专辑提前公开曲分列LINE榜冠亚军

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TWICE即将发行的日文单曲专辑第4张《Happy Happy》及第5张《Breakthrough》的主打歌MV和音源提前公开，双双进入日本LINE音乐榜前三甲，分列1、2位。

今年7月，TWICE将迎来日本出道2周年，因此将连发两张单曲专辑以示庆祝。7月17日将发行第4张单曲专辑《Happy Happy》，第5张《Breakthrough》将于一周后的24日发行。日本演艺圈中目前鲜有海外艺人能够连续两周发行唱片，而此次TWICE的两张唱片又是完全相反的两种风格，因此备受当地歌迷期待。

歌迷已通过TWICE日本YouTube官方频道公开的MV中感受到两张专辑对比度极强的风格。《Happy Happy》展现的是在多彩的世界中，9位成员活泼可爱的一面，另一首歌曲《Breakthrough》中则是以深夜为背景，突出展现TWICE成员沉稳的魅力以及整齐划一的舞蹈实力。

TWICE此前在日本发行的6张专辑主打歌均成为冠军歌曲，而此次4、5辑主打歌也已提前锁定热门，因此TWICE也成功实现“8发全热”的好成绩。

TWICE自日本出道后，即刻成为最受欢迎的组合之一，不仅音乐成绩十分耀眼，还成功举办多次巡回演唱会。前不久刚刚结束的日本巡演，5场演出共召集22万名歌迷到场支持，人气不容小觑。