林在贤《爱情中如果有练习》逆袭进行时





由新人歌手林在贤演唱的歌曲《爱情中如果有练习》近来大热，成为又一个逆袭神话。

《爱情中如果有练习》发行于去年9月25日，由音乐人2soo制作。歌曲之所以能够成为热门歌曲，是因为由众多歌手在YouTube以及Facebook中上传了翻唱此曲的视频，而成为话题。随着越来越多的人的推荐，此曲还成为“在练歌房一定要常的热门歌曲第1位”，显示出在大众心目中的人气。

众多歌手和网红YouTuber的翻唱，让《爱情中如果有练习》热度持续。目前，网络中与此曲有关的视频已经超过500个，总点击量超过了3000万次。

歌曲走红后，其人气也立即在音源榜单中体现。《爱情中如果有练习》曾在国内最大音乐网站Melon实施音乐榜单中连续10天保持冠军，在Genie等其他榜单中也均进入前5位。

此外，《爱情中如果有练习》还在GAON榜单中成就“3冠王”，连续两周成为夺得周GAON“数字榜”“在线播放榜”“点唱榜”冠军。

在如今众多逆袭歌曲存在恶意刷榜疑惑的背景下，《爱情中如果有练习》则在公众的眼中慢慢实现流量累积，从而获得大众认可。优美的抒情旋律以及让人产生共鸣的歌词，也成为歌曲深得人心的原因。