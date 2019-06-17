新人、实力派SOLO歌手齐发片：CHAI、艺声、Jea

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《K-POP STAR》第五季冠军CHAI（李秀静）于19日正式出道。CHAI出道专辑《Give and Take》的封面以暗红色为主色调，CHAI侧身凝视的样子尽显魅力。CHAI在《K-POP STAR》中就以独具辨识度的音色及唱功征服大众，并创造了首个满分纪录。在签约Antenna之后，成为公司“Antenna Angels”中的最后一名成员。此前，还曾为KBS2电视剧《丹，唯一的爱》演唱插曲《Oh My Angel》。CHAI首张solo专辑于19日在全网发行。

Super Junior主唱之一艺声于18日发行全新个人专辑《Pink Magic》回归。新专辑包括同名主打歌《Pink Magic》在内共有6首歌曲。其中，《Eat’s OK》以及《Wish》两首歌为艺声原创。《Eat’s OK》艺声为向歌迷表达谢意的粉丝之歌，充满了真挚情谊，歌曲旋律温暖，将艺声的心声娓娓道来；《Wish》则有着童话般梦幻的钢琴旋律，是艺声最为拿手的抒情歌曲，歌曲讲述的是希望将所有的“偶然”集在一起，换来和未来的她的相遇，十分浪漫。

女团Brown Eyed Girls（BEG）主唱Jea全新个人单曲《Newself》于20日发行。Jea希望通过新歌传递出“更强大的我”的信息，也希望为歌迷带来不同于BEG中Jea的全新的感觉。新歌暗黑系的预告海报，也让大众充分感受到Jea新歌的主题。海报中突出展现Jea的眼眸，浓重的烟熏装扮，打造出强烈的视觉冲击。过去着重歌唱爱情或离别的Jea，也将在新歌中着重体现音乐方面的成熟。