美财政部制裁俄罗斯金融公司

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美国财政部制裁违反对北韩制裁决议的俄罗斯金融公司显然是对俄罗斯和中国发出的警告信息。另一方面，负责对北谈判的美国国务院特别代表比根提及应以柔和的态度重启美北对话。在中国国家主席习近平访北之际，美国同时采取制裁北韩和进行对话的两手策略，备受瞩目。





美国财政部当地时间19日将一家俄罗斯金融公司列入制裁名单，该公司涉嫌为被列为制裁对象的北韩银行分公司开设账户。在习近平访北之际，美国财政部发布针对俄罗斯金融公司的制裁措施似乎并非巧合。有分析认为，美国此举意在将俄罗斯、中国和北韩连在一起，是一种警告。





另一方面，比根19日提到应以柔和态度重启美北对话。他说，与北韩的对话之门已经敞开，期待在不久的将来以实质性方式重启对话。当天出席同一活动的韩半岛和平交涉本部长李度勋也在发表演讲时强调，与北韩进行协商并非选择，而是必须要做的。他说，制裁并非万能钥匙，需通过协商解决问题。比根与李度勋是负责与北韩进行对话事务的领导人，他们共同出席会议并发表演讲较为罕见。





最近，北韩、中国和俄罗斯三国间关系密切。北俄、中俄举行首脑会谈，习近平正在北韩进行访问。有分析认为，美国财政部对俄罗斯金融公司进行制裁是针对北韩、中国和俄罗斯的施压。尤其是美中贸易摩擦愈演愈烈，特朗普和习近平将于下周在日本举行的G20峰会期间会晤，美国对中国打出施压牌，同时也对俄罗斯发出了警告。