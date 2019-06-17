6月下旬北核问题面临又一分水岭

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以中国国家主席习近平访问北韩为契机，有关各方将积极展开首脑外交活动。





6月28日和29日在日本大阪举行二十国集团峰会期间，美国和中国、韩国和中国将分别举行双边首脑会谈，峰会结束后，有可能在首尔举行韩美首脑会谈，重点讨论北韩无核化问题。





在二十国集团峰会即将举行之际，中国火速公布习主席访问北韩，试图多带一张牌出席峰会。北韩国务委员会委员长金正恩曾四度访问中国，并邀请中国国家主席习近平访问北韩，因此习主席要以回访形式访问北韩，但是一直没有敲定何时回访北韩。在此情况下，习主席火速决定在6月底参加二十国集团峰会之前访问北韩，多带一张牌出席峰会。





6月17日，中国和北韩正式公布中国国家主席习近平20日至21日访问北韩。这是习主席于2013年出任中国国家主席后首次访问北韩。今年1月，北韩国务委员会委员长金正恩访问中国，与中国国家主席习近平举行首脑会谈时，就习主席在近期内访问北韩达成一致，但因种种原因而没能敲定访北日期。有分析认为，习主席在二十国集团峰会即将举行之际访问北韩，是为了在无核化协商中突显其存在感，发挥其影响力的举措。





中国国家主席习近平此次访问北韩的目的是为了确认中国对北韩有多大的分量和影响力。中国外交部称，习主席为推动半岛问题政治解决进程而访问北韩，这意味着要通过对话与协商和平解决韩半岛无核化问题，且在中国的主导下讨论如何为北韩提供安全保障。总之，在6月底举行的二十国集团峰会和中美首脑会谈中，中国有可能强调今后将为推动政治解决半岛问题和维护东北亚和平扮演积极的角色。





在中美贸易战愈打愈烈的情况下，中国国家主席习近平最终掏出了北韩这张牌。也就是说，中国国家主席习近平在出席二十国集团峰会之前访问北韩，对内外炫耀中国和北韩将通过战略合作联合应对美国。





据悉，河内美北首脑会谈无果而终后，3月至5月北韩全面整顿外交体系，并将以中国国家主席习近平访问北韩为契机，构筑对美联合战线，并在南北韩和美国三方对话中争取最大利益。此外，在或将重启的美北无核化协商中，北韩将极力争取安全保障、松绑制裁。总之，北韩将借助中国和俄罗斯的力量，突破当前的危机状况。





目前，北韩像似在战略性地利用中国。过去，北韩国务委员会委员长金正恩在举行美北首脑会谈之前访问中国，与习主席会晤。因此，习主席此次访问北韩，将为或将重启的美北无核化协商造成相当的影响。





6月20日至21日举行中北首脑会谈后，美中韩三国首脑将在10天内共享会谈内容，研拟相关对策。在大阪二十国集团峰会期间将陆陆续续地举行各关系国间的双边首脑会谈。韩国总统文在寅将与中国国家主席习近平会晤，直接听取北韩国务委员会委员长金正恩在中北首脑会谈中所说的话，从而掌握北韩当前的状况和金正恩委员长的意图，并与中方紧密协作，为北韩指引通往持久和平的道路。但是在此过程中，中国国家主席习近平必然会掌握对话主导权。





当地时间6月18日，美国总统特朗普表示，他与中国国家主席习近平通电话，并决定在大阪二十国集团峰会期间举行美中首脑会谈。在此情况下，韩国和中国就举行双边首脑会谈达成原则性协议，目前就会谈日期进行协调。在此次韩中首脑会谈中，将重点讨论无核化问题。之后在首尔举行的韩美首脑会谈中，将预测今后无核化协商的走向。





在此次韩美首脑会谈中，有必要导出解决北韩核问题的新方案。目前，美国要求北韩一揽子弃核，但是为让北韩接受，必须给予相当的代价。因此，韩国总统文在寅首先从中国国家主席习近平听取北韩的诉求后，再通过韩美首脑会谈转达给美国总统特朗普，并就此进行协调。如果在韩美首脑会谈中能导出新的方案，有可能使北韩在7、8月间回到对话桌前，展开新一轮协商。





目前，尚难以断定何时能够重启今年2月美北首脑会谈无果而终后中断的无核化协商，但是从中国国家主席习近平6月20日出访北韩后的10天时间将成为能否重新推进韩半岛无核化进程的重要分水岭。