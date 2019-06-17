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今年4月在葡萄牙举行的第43届国际大学生程序设计竞赛全球总决赛上，由北韩金策工业综合大学3名学生组成的团队获得了第8名。美国计算机协会举办的该竞赛旨在展示大学生的创新能力、团队精神和在压力下编写程序、分析和解决问题的能力。本届大赛吸引来自全球6大洲的110个国家和地区、3200多所高校、近5万名学生报名参赛，经各大洲区域赛后，来自47个国家和地区的135个团队晋级全球总决赛。韩国首尔大学团队和韩国科学技术院团队也在本届大赛晋级全球总决赛，分别获得了第7名和第21名。那么，北韩的科学技术到底处于何等水平，竟能让其高校青年科技精英在国际大赛上崭露头角，并与世界顶尖大学并肩而立呢？





在国际大学生程序设计竞赛上，金策工业综合大学的学生们取得了好成绩，获得了授予第5至第8名团队的银牌。北韩有3所综合大学，即金日成综合大学、金策工业综合大学和高丽成均馆大学。其中，金策工业综合大学作为工学领域的顶尖大学，现有1万多名学生和2000多名教职员。该大学于1948年9月从金日成综合大学理工科类、铁路理工科类分离出来组建而成，最初成立时的名称为平壤工业大学。





在国际大学生程序设计竞赛上取得良好成绩的金策工业综合大学是培养北韩科技人员的综合基地。1948年以平壤工业大学之名成立，1951年为纪念北韩国家主席金日成的好友、解放后出任北韩首任产业相的金策而命名为金策工业学院，如今发展成为北韩顶尖的理工科类综合大学。特别值得一提的是，在越南河内举行的第二次美北首脑会谈破裂后，北韩国务委员会委员长金正恩最先前往视察的地方就是金策工业综合大学。最近，北韩极力强调自力更生，因此金正恩委员长通过此行表现出他将更积极地推进科技教育和国民经济自立发展的强烈意志。由于北韩高度重视科学教育，并给予大力支持，因此在许多国际大赛上获得了奖项。





除国际大学生程序设计竞赛外，北韩还经常参加国际数学奥林匹克竞赛、国际学术大赛等国际大赛。北韩于1990年首次参加国际数学奥林匹克竞赛，2015年获得第4名，取得历年最好成绩。北韩为培养参加国际数学奥林匹克竞赛的学生而举行全国性的数学竞赛，在各道、市、郡通过预选赛的学生有资格参加在中央举行的总决赛。在总决赛中脱颖而出的学生将通过集中培训，以数学英才的身份参加国际数学奥林匹克竞赛。总之，北韩的数学教育从初、高中阶段开始就已深化推进。





北韩从很久以前开始参加与教育相关的国际大赛，并且取得了良好的成果。1958年，北韩成立培养外语人才的平壤外语学院，迈出精英教育的第一步，1960年成立艺术、体育领域的精英学校。上世纪90年代末开始，北韩加强科技、计算机、外语教育，并通过参加国际大赛评估其实力如何。

被誉为北韩顶尖名门学府的金日成综合大学和金策工业综合大学的学生们从2013年开始参加大大小小的国际程序设计竞赛，迄今获得包括冠军在内的30多个奖项。那么，北韩为何如此热衷于科技教育呢？





金正恩时代的主要目标是在科技发展的基础上实现经济发展。为此，北韩积极培养科技人员，并为科学家们提供丰厚的优惠政策，以建设科技强国。2015年，北韩在平壤未来科学家大街建造53层高的未来科学家住宅楼，分配给科研工作者和教育工作者。2017年在平壤黎明大街建造70层高的住宅楼，分配给金日成综合大学和金策工业综合大学的教授等，采取科学家优待政策。





金正恩委员长执政初期，北韩将“全民科技人才化”作为核心指标，以提高北韩居民的生活水平。也就是说，金正恩时代的科学政策旨在促进国家经济发展，并为此重点投资于实用领域。北韩在信息技术、生物工程、能源、轻工业等符合现实需要的领域进行投资，并在平壤各地建设科学家大街和研究园区。以2013年竣工的银河科学家大街为首，北韩陆续建设卫星科学家住宅区、未来科学家大街、黎明大街，并在平壤市内主要大学邻近地区建设商住复合型居住区，无偿分配给科学家。2015年，北韩还建设了拥有各种科技体验设施和电子图书馆，占地10万平方米规模的科学技术殿堂。此外，最近在咸兴等地方城市也兴建这种设施等，北韩的科技重视政策取得了相当的成果。





目前，北韩利用其科学技术搜集韩国及世界各国的军事情报，积极展开谍报活动。与此同时，北韩培养的黑客对全球网络安全构成极大威胁。此外，在核物理学领域，北韩积极培养研发导弹、核武器以及生化武器的科研人员。如此这般，北韩培养出来的这些科学家威胁着国际社会的和平与安全。有人认为，经济困难的北韩不可能在科技领域投入巨资，但是事实上，北韩的某些科技可以说走在世界前列。由于北韩重点培养信息技术、人工智能、纳米科技等领域的技术人员，并在国际编程大赛上囊括前两名，第一名是金日成综合大学，第二名是金策工业综合大学。此外，2018年北韩在著名的国际学术大赛上力压拥有尖端装备的发达国家，在蛋白质结构预测和生物工程创新设计竞赛中获得了冠军





北韩进行核试验及导弹试射与强调科学技术、优待科学家不无关系，但这需要巨额资金。为此，被派往海外的北韩黑客组织入侵世界各国银行的自动取款机等，通过网络攻击盗取外汇。此外，北韩对基础科学领域的研究取得了相当的进展，且在中国、蒙古和欧洲等地留学的北韩学生当中，专攻化学生物学等基础科学相关学科的比重逐渐增大。北韩在信息技术领域也取得了丰硕的成果。据悉，金策工业综合大学研发出的多国语混合辨识软件的辨识率高达99.7%。但是达到较高水平的北韩科学技术可说是一把双刃剑。如果北韩和现在一样将其用于军事领域，会继续受到国际社会的谴责，但是通过无核化积极推进改革开放，那么北韩迄今采取的科技开发和人才培养政策将为南北韩合作提供正能量。





目前，南北韩可在与对北韩制裁无关的防灾和人道主义领域进行合作。如南北韩共同研拟白头山火山爆发应对方案，并进行气象、防疫等领域的合作。此外，由于北韩积极推进远程教育工作，南北韩也可共同开发相关软件等，进行科技合作与交流。北韩不是在著名的国际学术大赛生物工程创新设计竞赛中获得了冠军吗？如果南北韩在生物工程领域进行合作，将可创造出震惊世界的协同效应。





目前，北韩的目标是通过科学技术发展成为经济强国，但是为发展成为经济强国，首先要实现完全的无核化。当然，在北韩完全弃核以前，南北韩也能在某些领域限制性地进行合作，但是北韩通过完全无核化构建韩半岛永久和平机制，南北韩间的合作范围将扩大至科技全领域。届时，将重点放在应用程序上的北韩和在尖端科技领域崭露头角的韩国将可成为合作伙伴，共谋发展。