导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 全素润（首尔市城市品牌担当官）





每个城市都有自己的品格，抑或雄伟，抑或小资，首尔可以说是一个二者兼之的国际化大城市。本期节目有请首尔市政府城市品牌担当官的负责人全素润主务官为我们介绍一下近来首尔市为了城市的发展和大众的幸福生活都有哪些优秀的新政策。









南：您好！ 请先自我介绍一下吧？

全：大家好，我是在首尔市政府负责首尔市对华城市推广的全素润。城市品牌担当官的任务就是线上线下把首尔市各种活动向韩国国内和海外进行宣传。

南：能给他们大致介绍一下首尔吗?

全：首尔的全称为首尔特别市，是韩国的首都，拥有1千万人口。也是韩国的政治、经济、科技、教育、文化的中心。首尔以汉江为界分为南北两部分，共有25个区和423个行政洞。通常我们说首尔是现代和传统兼容的城市。您如果来到首尔在四大古宫漫步就可以在市区享受寂静，但稍微一离开这里到附近的新村、弘大、明洞，就会感觉到首尔也是一座朝气蓬勃、繁华喧闹的城市。

南：首尔这两年有哪些优秀政策和做法受老百姓的认可呢?

全：据去年的投票结果显示，受韩国国民喜爱的政策有首尔市公共自行车“叮铃铃”、大气污染防治举措、有关重度残疾人的支援政策等。受外国人喜爱的政策依次是首尔夜猫子夜市、向求职者提供面试正装免费租借服务、“没有塑料的首尔，实践减少一次性用品”等。

南：都有哪些城市和国家来学习首尔的政策和做法呢？

全：世界各大城市市长一行访问首尔经常考察的地方是天空公园。这里曾是首尔最大的生活垃圾填埋场，集中了近9200吨的生活垃圾。1994年首尔市决定在天空公园附近建立世界杯足球赛场之后，对这里的垃圾场进行生态改造，实现人与自然的和谐相处。在填埋场的坡上种植了较高的紫芒，每年秋天举行紫芒庆典，现成为了首尔的著名景点。东南亚的一些城市来首尔考察主要学习城市的基础设施方面，如交通、自来水管理，生态环境建设等。中国主要是来学习首尔市公共交通改革的成功经验，即中央式公共交通专用道。中央公共交通专用道位于马路中央，只限公共汽车和大巴运行，一般车辆无法行使。自从有了中央式公共交通之后道路畅通有序，在市区乘坐公共汽车非常方便能够按时到达。菲律宾和印尼等国家来学习自来水管理的方法。首尔市为了供应安全而健康的自来水，引进“综合水质管理系统”和“优化净水处理设备”，解决了水质问题和自来水异味问题，现在达到了市民能够放心喝的水平，通过了国际认证。





南：去年韩国实行了每周52小时工作制，人们业余时间多了，首尔市有什么对策满足他们对业余生活的需求吗？

全：继去年韩国开始实行52小时工作制之后，韩国文化体育观光部正实施每月一次的文化日，对每个月最后一周周三举行的文化活动打折优惠，鼓励国民多去享受文化活动。首尔市也在不断地推出有关活动，让市民以廉价的费用或免费享受各种文化活动。每年5月至10月在首尔广场举行《流淌着文化的首尔广场》活动，是一种包含舞蹈、杂技、古典乐和韩国传统国乐等融合了故事内容的文化舞台。每个月都以不同的主题为市民和游客带来丰富多彩的免费文化盛宴！

南：对于多文化家庭的关怀方面，首尔市有什么政策？

全：首尔市在24个区设有多元化家庭支援中心。主要向多元化家庭提供韩语教育，按照所需分为好几个班，有针对结婚移民者的课程，还有外国人劳动者班和学龄前儿童班和韩语水平测试的topik班。还提供就业、创业的咨询和向结婚移民者提供翻译服务等。首尔市为多元化家庭以11种语言运营网站，向多元化家庭提供关于首尔生活的各种必要信息，建立一个相互沟通交流的空间。在这里可查询首尔市的多元化家庭政策、教育、生活以及行政信息。（图片来自嘉宾）