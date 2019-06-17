韩国时隔9年向北韩援助粮食

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韩国政府决定向北韩援助5万吨大米。统一部19日在新闻通稿中表示，韩国政府考虑北韩粮食情况，经与世界粮食计划署（WFP）紧密磋商后，决定先向北韩援助5万吨大米。这是韩国政府首次通过国际组织向北韩提供粮食援助，也是韩国时隔9年重启对北韩粮食援助。

政府将在同世粮署就运输途径、日程等细节完成协商后，走南北交流合作推进协议会的审议和通过步骤，为大米援助拨款，随后在韩方境内港口向世粮署移交大米，由世粮署负责将大米运送至北韩。韩国政府称，筹措向北韩援助大米所需经费为1270亿韩元，经费以韩国大米价格为基准进行核算。以国际行情泰国大米价格为基准，其中270亿韩元从南北合作基金中支出，另有1000亿韩元在粮食管理特别财政中支出。此外，还将支出用于国际机构行政费用的追加款项。大米将于年内运送至北韩。统一部长官金炼铁表示，从以往来看，向北韩运送5万吨大米需要2个月左右。政府将尽全力将大米在粮食情况恶化前的9月运抵北韩。对于本次向北韩提供粮食援助，统一部表示，此次大米援助规模是经过与世粮署对南北合作基金预算、过去事例、北韩粮食不足情况以及韩国大米供应情况等进行综合考量后决定的。

联合国粮农组织（FAO）与世粮署曾在5月3日公开的一份报告中指出，北韩2018年粮食总产量降至10年来最低水平，今年至少需要136万吨的粮食援助。因此，韩国政府开始讨论向北韩援助粮食事宜。此举也可成为向陷入焦灼的北核对话注入动力的契机。此外，上月7日美国总统特朗普在同韩国总统文在寅通话时，也就韩国对北提供粮食援助表示支持。

但推进相关工作并非一帆风顺，北韩于5月4日和9日先后试射短程导弹，令舆论开始恶化。尽管如此，考虑人道主义必要性以及地区局势等因素，韩国政府经过深思熟虑后，决定通过国际组织进行援助，一方面避免南北直接对话压力，另一方面充分兼顾对北制裁现实和分配透明性等问题。尤其是粮食从运输至分配均依照世粮署构建的分配和检测体系，大大提高了透明度。

统一部表示，北韩居民与韩国居民共存，因此从这点考虑，向北韩居民提供援助也等同于对我们自己的援助，此举将直接影响北韩居民对韩国的认识，可促进产生积极变化。近来，北韩与俄罗斯、中国与俄罗斯、北韩与中国相继举行首脑会谈，同时G20峰会和韩美首脑会谈也即将举行，因此围绕重启北核对话的探索愈发活跃。另外，北韩国务委员会委员长金正恩也向美国总统特朗普转交亲笔信。分析认为，对北人道主义援助有望与最近的局势变化相吻合，成为打破僵局的要素之一。